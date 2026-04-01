‘뮤직 人 The 하남’ 역대 최대 규모 개최
17~18일 하남종합운동장서 열려
시민 650명, 유명 아티스트 출연
경기 하남시는 4월 17~18일 하남종합운동장에서 시민 참여형 대형 음악축제 ‘뮤직 人 The 하남’을 연다고 31일 밝혔다.
2026 하남뮤직페스티벌 ‘뮤직 人 The 하남’은 지역 음악인과 시민이 함께 만든다. 총 650명의 시민이 참여하는 합창과 다양한 무대가 펼쳐질 예정이다. 하남시립합창단, 하남사랑 시니어합창단, 하남 꿈의 오케스트라 등 30개 팀이 참여한다.
축제 첫날인 17일에는 조째즈, 김현정, 선예, 조권, 도시아이들, 버저비터 댄스팀 등이 무대에 오른다. 18일에는 시민 연합 합창단 공연에 이어 이건명, 피프티피프티, 김연우, 임창정, 김연자 등 국내 정상급 아티스트들이 축제의 피날레를 장식할 예정이다.
특히 18일 공연은 안전한 관람을 위해 티켓 소지자만 입장이 가능하다. 티켓은 4월 2~5일 온·오프라인에서 선착순 무료 배부된다. 동 행정복지센터와 하남문화예술회관에서 하남시민을 대상으로 진행된다. 하남문화예술회관 홈페이지에서도 신청할 수 있다. 티켓은 1인당 2매까지 발급된다.
축제 현장을 찾지 못하는 시민들을 위해 하남시청 유튜브 채널에서 모든 공연이 생중계된다. 보조경기장 대형 스크린을 통해서도 관람이 가능하다.
지역 경제 활성화를 위한 혜택도 마련됐다. 행사 기간 하남시 내 ‘하머니’ 가맹점에서 하머니 카드로 결제 시 5% 페이백이 제공되며, 1인당 최대 3만원까지 혜택을 받을 수 있다. 이현재 하남시장은 “시민이 주인공이 되어 문화적 자부심을 느끼고 이웃과 화합하는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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