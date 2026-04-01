기후가 흔든 장바구니… 농협·정부, 가격 잡는다
폭염·폭우→농산물 가격 급변 “계약재배·저장시설로 변동성↓”
‘금값’이던 배추가 금세 반값으로 떨어지고, 공들여 키운 양파는 가격 폭락에 밭째 갈아엎는 일이 반복되고 있다. 변덕스러운 기상 이변이 그 배경으로 지목되면서 정부와 농협중앙회가 대책 마련에 나섰다.
31일 농협에 따르면 2024년 여름 폭염·가뭄·집중호우 등 이상기후로 배추 가격 변동성이 커진 것으로 나타났다. 배추 1망(3포기) 도매가격은 2024년 5월 1만220원까지 치솟았지만, 같은 해 6월 6870원까지 떨어졌다. 계절에 따라 가격이 반 토막 나는 큰 폭의 변동성을 보인 것이다. 지난해에도 배추는 1만3250원 수준을 기록하다가 5월에는 5940원까지 낮아지는 등 기상 여건에 따라 가격이 크게 흔들리는 구조가 이어졌다는 분석이다.
양파도 기상 변화에 따른 연쇄 영향으로 가격이 크게 요동쳤다. ㎏당 양파 도매가격은 2024년 2월 1578원, 10월 1164원이었다. 하지만 이듬해 6월 767원까지 급락했다. 생산 증가와 기상 변화로 인한 출하 시기 중첩에 따라 가격 하락 압력이 커진 것으로 분석된다.
배추와 양파 외에도 노지채소·과일류의 피해도 잇따랐다. 2024년 신선식품 물가는 9.8%, 농산물 물가는 10.4% 상승했다. 이런 여파로 전체 소비자 물가 지수도 2.3% 올랐다.
이런 가격 불안을 완화하기 위해 정부와 농협은 수급 안정 대책을 강화하고 있다. 농협과 농업인이 계약재배를 통해 적정 재배면적과 공급물량을 사전에 관리하는 체계를 구축하는 게 핵심이다. 정책자금을 통해 영농 준비 자금과 생육 관리를 지원하고, 그 대가로 농가의 수급 조절 참여를 유도하는 방식이다. 재배면적 과잉 또는 부족 상황에 따라 사전에 면적을 조정하는 방안도 실시된다. 생산 단계에서는 이상기후와 병해충 피해를 줄이기 위해 약제·비료·영양제 등을 할인 공급하는 등 사전 관리 지원도 확대한다.
수확 이후에는 시장 출하 시기를 분산시켜 대응한다. 정부는 배추·무·마늘·양파 등 주요 채소의 가격 안정을 위해 산지에 저온저장·가공시설을 지원하면서 출하 시기를 조절하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)와 농협은 협약을 맺어 일정 물량을 맡아 관리하는 방식으로 수급 조절에 참여하고 있다.
수급 상황에 따라 소비 측면의 대응도 병행한다. 공급 과잉 시에는 소비 촉진 행사와 할인 판매를 통해 물량을 흡수한다. 반대로 공급이 부족할 때는 할인 지원으로 소비자 부담을 완화하는 정책을 추진한다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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