‘12·12 항거’ 고 김오랑 중령, 무공훈장 받는다
정부가 1979년 12·12 군사반란 당시 특수전사령부를 습격한 반란군을 저지하다 숨진 고(故) 김오랑(사진) 중령에게 무공훈장을 추서한다.
국방부는 30일 “김 중령의 무공훈장 추서를 위해 기존 보국훈장 취소가 31일 국무회의를 통해 의결될 예정”이라고 밝혔다. 이에 따라 정부는 2014년 김 중령에게 추서된 보국훈장 삼일장을 취소하고 무공훈장을 새로 수여할 계획이다. 무공훈장은 전투나 군사적 충돌 상황에서 공적을 세운 장병에게 수여되는 최고 등급의 훈장이다. 전사자가 무공훈장을 받으면 유족과 후손에게 생계·교육·의료 지원 등 전사자 우대 혜택이 적용되며 보국훈장보다 지원 범위와 혜택이 더 크다.
12·12 군사반란 당시 정병주 특전사령관의 비서실장이었던 김 중령은 그해 12월 13일 새벽 전두환 국군보안사령관이 주도한 반란세력의 기습에 맞서 싸웠다. 그는 권총 한 자루로 정 사령관을 체포하려는 반란군 측 3공수여단과 교전을 벌이다 가슴과 배에 총탄 6발을 맞고 전사했다.
당시 신군부는 김 중령이 먼저 사격했다고 주장하며 그의 사망을 ‘순직’으로 기록했다. 이후 2022년 군사망사고 진상규명위원회가 김 중령의 사망을 ‘전사’로 바로잡았다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사