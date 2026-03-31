신임 법사위원장 또 秋같은 강경파? 한시적 중간투수?
최대 격전지 정치권 초미의 관심
박지원·서영교·김용민 등 거론
與, 공석 4개 상임위장 오늘 선출
추미애 더불어민주당 의원의 6·3 지방선거 출마로 공석이 된 국회 법제사법위원장 자리에 이목이 쏠리고 있다. 22대 국회 여야 간 최대 격전지로 자리 잡은 법사위 신임 위원장이 31일 선출될 예정이기 때문이다. 민주당이 강경파를 재기용해 하반기 검찰개혁까지 맡길지, 온건파를 투입해 두 달간 ‘중간투수’ 역할을 부여할지 정치권과 법조계의 관심이 집중되고 있다.
한병도 민주당 원내대표는 30일 국회 최고위원회의에서 “31일 본회의에서 4개 상임위원장을 선출해 입법 엔진을 가동하고 시급한 민생법안을 처리할 것”이라고 밝혔다. 지방선거 출마 여파로 현재 법사위를 비롯해 행정안전위원회, 보건복지위원회, 기후에너지환경노동위원회 위원장이 사실상 공석이다.
원내 지도부는 추 의원의 잔여 임기인 5월 말까지 약 두 달간의 공백을 메울 ‘비상체제용’ 인사를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 법사위 소속 의원을 우선순위에 두면서 통상 3선 이상이 위원장을 맡는 관례도 함께 고려하는 것으로 파악된다.
신임 법사위원장이 중간투수 역할에 머문다면 6월 이후로 예상되는 검찰 보완수사권 등 검찰개혁 이슈는 다루지 않을 가능성이 크다. 그러나 원내 지도부는 신임 법사위원장에게 하반기까지 맡길 가능성도 배제하지 않는 상태다.
법사위 내부에서는 5선 박지원 의원과 4선 서영교 의원, 간사인 재선 김용민 의원이 후보로 거론된다. 법무부 장관을 지낸 4선 박범계 의원도 후보군에 포함됐다. 강성 지지층 사이에선 강경파로 입지를 굳힌 김 의원이 위원장을 맡아야 한다는 목소리가 높다. 행안위원장에는 3선 권칠승 의원, 복지위원장에는 3선 소병훈 의원, 기후환노위원장에는 3선 김정호 의원이 거론되고 있다.
당내 중도 성향 의원 사이에서는 강경파 일변도에 대한 피로감도 감지된다. 최근 한 중도 성향 의원은 전임자와의 비교, 법안 강행 처리에 대한 부담감 때문에 법사위원장직을 고사한 것으로 알려졌다. 원내 지도부 관계자는 “신임 법사위원장은 당내 갈등을 봉합하고 법안을 원만하게 처리하는 것이 최우선 과제”라며 “스포트라이트는 법사위원이 받고 책임은 당이 지는 구조에 대한 내부 불만이 있다”고 전했다.
국민의힘은 입법독주 견제를 위해 하반기 법사위원장을 야당에 반환해야 한다는 입장이다. 국회 법사위 소속 국민의힘 의원들은 지난 25일 “법사위원장 반환은 민주당의 폭주에 ‘국민을 위한 브레이크’를 걸겠다는 약속”이라며 여당의 결단을 촉구했다.
오주환 김혜원 윤예솔 한웅희 기자 johnny@kmib.co.kr
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