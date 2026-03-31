트럼프 “합의 결렬 땐 이란 발전소·하르그섬 완전히 파괴”

인터뷰서 “석유 확보하고 싶다”

‘우라늄 확보 작전 검토’ 보도도

지난 27일(현지시간) 사우디아라비아 프린스 술탄 미 공군기지에서 이란의 드론 및 미사일 공격으로 파괴된 미 공군 핵심 자산 E-3 센트리 공중조기경보통제기(AWACS)의 잔해가 널브러져 있다. 이 기종이 전투 상황에서 손실되기는 처음이다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 석유를 차지하고 싶다며 하르그섬 점령 가능성을 직접 시사했다. 동시에 미군이 이란의 고농축 우라늄 확보를 위한 군사작전을 검토 중이라는 보도도 나왔다. 해병대·제82공수사단에 이어 네이비실과 레인저 등 육해군 특수작전부대 수백명이 중동에 합류하는 등 미군이 지상전을 위한 선택지를 검토 중인 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 29일(현지시간) 파이낸셜타임스 인터뷰에서 베네수엘라 상황과 비교한 후 “이란의 석유를 확보하는 것을 선호한다”고 밝혔다. 이어 “하르그섬을 점령할 수도 있고, 그러지 않을 수도 있다”며 “우리는 매우 쉽게 점령할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 석유 확보와 석유 수출 거점인 하르그섬 점령에 대해 트럼프가 직접 언급한 것은 처음이다.



30일에도 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “조만간 합의에 이르지 못하면 이란의 모든 발전소와 유전, 하르그섬 그리고 아마도 모든 담수화 시설까지 폭격해 완전히 파괴하겠다”며 압박 수위를 높였다.



전쟁 명분인 이란의 핵무기 무력화를 위해 미군이 고농축 우라늄을 탈취하려는 군사작전을 준비 중이라는 관측도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프가 아직 결정을 내리진 않았지만 이란의 핵무기 개발을 영구적으로 막는다는 목표 때문에 긍정적 태도를 보이고 있다고 보도했다.



WSJ에 따르면 지난해 6월 미국과 이스라엘의 공습 전 이란은 60% 고농축 우라늄 400㎏ 이상 등을 보유한 것으로 추정됐다. 이스파한과 나탄즈 시설에 보관 중인 것으로 추정되는 물질은 90% 무기급 우라늄으로 쉽게 전환될 수 있다. 이란 반관영 타스님통신 등이 이란 의회에서 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 문제를 검토하고 있다고 보도한 점도 우라늄 탈취 작전 가능성을 높인다.



다만 하르그섬 점령이나 우라늄 탈취 모두 막대한 위험을 동반할 수 있다. 워싱턴포스트는 하르그섬 점령이 “상당한 위험을 동반한다”며 “이란이 드론, 어쩌면 대규모 포격을 할 수 있는 상황에서 그런 좁은 공간에 갇혀 있고 싶지 않을 것”이라고 전했다. 우라늄 탈취 시에도 내륙으로 이동할 때 공격받을 수 있고, 현장에서도 굴착 작업 등으로 시간이 오래 걸린다. 조지프 보텔 미 특수작전사령부 전 사령관은 WSJ에 “이건 금방 끝날 일이 아니다”고 말했다.



하지만 뉴욕타임스는 이날 육군 레인저와 해군 네이비실을 비롯한 특수전부대원 수백명이 중동에 도착했는데 하르그섬 점령, 우라늄 확보전 등에 투입될 수 있다고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 석유를 차지하고 싶다며 하르그섬 점령 가능성을 직접 시사했다. 동시에 미군이 이란의 고농축 우라늄 확보를 위한 군사작전을 검토 중이라는 보도도 나왔다. 해병대·제82공수사단에 이어 네이비실과 레인저 등 육해군 특수작전부대 수백명이 중동에 합류하는 등 미군이 지상전을 위한 선택지를 검토 중인 것으로 보인다.트럼프 대통령은 29일(현지시간) 파이낸셜타임스 인터뷰에서 베네수엘라 상황과 비교한 후 “이란의 석유를 확보하는 것을 선호한다”고 밝혔다. 이어 “하르그섬을 점령할 수도 있고, 그러지 않을 수도 있다”며 “우리는 매우 쉽게 점령할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 석유 확보와 석유 수출 거점인 하르그섬 점령에 대해 트럼프가 직접 언급한 것은 처음이다.30일에도 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “조만간 합의에 이르지 못하면 이란의 모든 발전소와 유전, 하르그섬 그리고 아마도 모든 담수화 시설까지 폭격해 완전히 파괴하겠다”며 압박 수위를 높였다.전쟁 명분인 이란의 핵무기 무력화를 위해 미군이 고농축 우라늄을 탈취하려는 군사작전을 준비 중이라는 관측도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프가 아직 결정을 내리진 않았지만 이란의 핵무기 개발을 영구적으로 막는다는 목표 때문에 긍정적 태도를 보이고 있다고 보도했다.WSJ에 따르면 지난해 6월 미국과 이스라엘의 공습 전 이란은 60% 고농축 우라늄 400㎏ 이상 등을 보유한 것으로 추정됐다. 이스파한과 나탄즈 시설에 보관 중인 것으로 추정되는 물질은 90% 무기급 우라늄으로 쉽게 전환될 수 있다. 이란 반관영 타스님통신 등이 이란 의회에서 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 문제를 검토하고 있다고 보도한 점도 우라늄 탈취 작전 가능성을 높인다.다만 하르그섬 점령이나 우라늄 탈취 모두 막대한 위험을 동반할 수 있다. 워싱턴포스트는 하르그섬 점령이 “상당한 위험을 동반한다”며 “이란이 드론, 어쩌면 대규모 포격을 할 수 있는 상황에서 그런 좁은 공간에 갇혀 있고 싶지 않을 것”이라고 전했다. 우라늄 탈취 시에도 내륙으로 이동할 때 공격받을 수 있고, 현장에서도 굴착 작업 등으로 시간이 오래 걸린다. 조지프 보텔 미 특수작전사령부 전 사령관은 WSJ에 “이건 금방 끝날 일이 아니다”고 말했다.하지만 뉴욕타임스는 이날 육군 레인저와 해군 네이비실을 비롯한 특수전부대원 수백명이 중동에 도착했는데 하르그섬 점령, 우라늄 확보전 등에 투입될 수 있다고 전했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지