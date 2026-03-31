金 ‘보수 회초리론’… 대구의 선택은

김부겸, 대구시장 출마 선언



“지역주의 극복이 제 마지막 소명”

당 적극적 설득에 결국 마음 돌려

“회초리 들어야 진짜 보수 살아나”

뉴시스

수도권 3선 의원을 떠나 2012년부터 대구의 문을 두드렸던 더불어민주당의 간판 김부겸(사진) 전 국무총리가 6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다. 이로써 민선 단체장 선출 이래 한번의 예외 없이 보수 후보 손을 들어줬던 대구가 일약 6·3 지방선거 최대 격전지로 부상했다. 국민의힘 지지층의 막판 결집 가능성 속에서 높은 국정 지지도, 대구·경북(TK) 내 경쟁력을 발판 삼아 김 전 부총리의 예상 밖 파란이 현실화할지 관심이 집중되고 있다.



김 전 총리는 30일 국회에서 기자회견을 열고 “제가 져야 할 책임은 결국 대구”라며 출마를 선언했다. 그는 “지역주의 극복과 지역균형발전이 제 마지막 정치적 소명”이라고 밝혔다. 2014년 이후 12년 만의 대구시장 재도전에 나선 김 전 총리는 ‘보수 회초리론’을 전면에 내세웠다. 일당 독식 체제가 대구 발전을 가로막고 있다는 취지다. 김 전 총리는 출마 선언 회견에서 “진정한 보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다”며 “대구가 앞장서서 국민의힘을 버려야 대한민국 정치에 진짜 보수가 살아난다”고 역설했다.



오후에는 대구 2·28 기념 중앙공원으로 자리를 옮겨 지지를 호소했다. 김 전 총리는 “국민의힘을 확 바꾸는 방법이 있다. 이번에 한번 안 찍으시면 된다”며 “대구에서 김부겸이 당선되면 그다음 날로 (국민의힘) 지도부가 다 날아갈 것”이라고 강조했다. “국민의힘은 대구 시민 무서운 줄 모른다. 심장이 꺼져가는데 어데 청심환 한번 구해온 적 이쓰요”라거나 “또 빨간 잠바 입고 줄줄이 나서서 큰절하면 우리 할매 ‘마 불쌍터라’ 찍어주시지예? 당이 대구를 지켜야지 왜 맨날 대구시민이 당을 지킵니까?”라며 김 전 총리는 국민의힘을 향한 대구시민의 ‘일편단심’을 조목조목 지적했다.



집권여당 프리미엄도 부각하고 나섰다. 잠정 무산된 대구·경북 행정통합, 민군 통합공항 이전, 취수원 문제, 산업구조 재편 등 현안을 해결하려면 중앙정부와의 공조가 필수라는 요지다. 김 전 총리는 “앞으로도 이재명정부는 4년이나 임기가 남았다. 국민의힘 의원 누가 시장이 돼도 이 사실은 달라지지 않는다”고 강조했다.



민주당도 적극 지원에 나섰다. 국회에서 열린 김 전 총리의 출마 회견에는 김태년 윤후덕 김영진 의원 등 여당 중진이 대거 함께하며 힘을 실어줬다. 조승래 사무총장은 “대통령과 단체장 임기가 일치하는 앞으로의 4년 동안 당과 정부, 지자체장이 힘을 모아 지역 발전을 위해 획기적으로 노력할 것”이라고 말했다.



지역 정가의 여론도 일단은 우호적이다. 박상병 정치평론가는 “국민의힘 내부 상황에 대한 유권자의 응징 욕구가 강한 데다 김 전 총리는 대구에서 비호감도가 낮은 인물”이라고 평가했다.



정부의 높은 지지도 역시 호재다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "최근 여론조사를 보면 TK에서 대통령 지지율이 50% 전후로 나타난다"며 "이 정도로 나오는 경우는 흔치 않다. 국민의힘으로선 굉장히 힘든 싸움이 될 것"이라고 내다봤다.



그러나 과거 선거마다 그랬듯 보수 유권자들의 막판 결집 가능성도 매우 높다는 분석이 많다. 최요한 시사평론가는 "'모르겠다'는 표가 10% 정도 있는데, 대체로 보수세라고 봐야 한다"며 "이들이 언제 어디서 결집하느냐에 따라 승패가 갈릴 것"이라고 평가했다.



경북 상주 태생으로 초·중·고를 대구에서 나온 김 전 총리는 경기도 군포에서 3선 의원을 지낸 뒤 2012년 19대 총선에서 처음으로 험지인 대구 정계에 도전장을 냈으나 낙선했다. 2년 뒤 지선에서는 대구시장에 출마해 권영진 국민의힘 의원을 맞아 40.3%로 선전했으나 결과적으로 또 고배를 마셨다.



변곡점은 2016년 치러진 20대 총선에서 찾아왔다. 직전 두 차례 도전에서 가능성을 보였던 김 전 총리는 당시 수성갑에서 62.3%의 득표율을 기록하며 김문수 전 경기도지사(37.7%)를 압도했다. 민주당계 야당 후보가 대구에서 당선된 것은 31년 만의 일이었다.



문재인정부에서 행정안전부 장관과 국무총리를 차례로 역임한 뒤 정치 일선에서 물러난 김 전 총리의 등판설은 지난해 말부터 지역 정가를 중심으로 흘러나왔다. 김 전 총리는 가족 반대 등을 이유로 고심을 거듭했으나, 최근 들어 당 안팎 선후배의 적극적인 설득에 결국 마음을 돌린 것으로 전해졌다.



송경모 오주환 윤예솔 기자 ssong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 수도권 3선 의원을 떠나 2012년부터 대구의 문을 두드렸던 더불어민주당의 간판 김부겸() 전 국무총리가 6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다. 이로써 민선 단체장 선출 이래 한번의 예외 없이 보수 후보 손을 들어줬던 대구가 일약 6·3 지방선거 최대 격전지로 부상했다. 국민의힘 지지층의 막판 결집 가능성 속에서 높은 국정 지지도, 대구·경북(TK) 내 경쟁력을 발판 삼아 김 전 부총리의 예상 밖 파란이 현실화할지 관심이 집중되고 있다.김 전 총리는 30일 국회에서 기자회견을 열고 “제가 져야 할 책임은 결국 대구”라며 출마를 선언했다. 그는 “지역주의 극복과 지역균형발전이 제 마지막 정치적 소명”이라고 밝혔다. 2014년 이후 12년 만의 대구시장 재도전에 나선 김 전 총리는 ‘보수 회초리론’을 전면에 내세웠다. 일당 독식 체제가 대구 발전을 가로막고 있다는 취지다. 김 전 총리는 출마 선언 회견에서 “진정한 보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다”며 “대구가 앞장서서 국민의힘을 버려야 대한민국 정치에 진짜 보수가 살아난다”고 역설했다.오후에는 대구 2·28 기념 중앙공원으로 자리를 옮겨 지지를 호소했다. 김 전 총리는 “국민의힘을 확 바꾸는 방법이 있다. 이번에 한번 안 찍으시면 된다”며 “대구에서 김부겸이 당선되면 그다음 날로 (국민의힘) 지도부가 다 날아갈 것”이라고 강조했다. “국민의힘은 대구 시민 무서운 줄 모른다. 심장이 꺼져가는데 어데 청심환 한번 구해온 적 이쓰요”라거나 “또 빨간 잠바 입고 줄줄이 나서서 큰절하면 우리 할매 ‘마 불쌍터라’ 찍어주시지예? 당이 대구를 지켜야지 왜 맨날 대구시민이 당을 지킵니까?”라며 김 전 총리는 국민의힘을 향한 대구시민의 ‘일편단심’을 조목조목 지적했다.집권여당 프리미엄도 부각하고 나섰다. 잠정 무산된 대구·경북 행정통합, 민군 통합공항 이전, 취수원 문제, 산업구조 재편 등 현안을 해결하려면 중앙정부와의 공조가 필수라는 요지다. 김 전 총리는 “앞으로도 이재명정부는 4년이나 임기가 남았다. 국민의힘 의원 누가 시장이 돼도 이 사실은 달라지지 않는다”고 강조했다.민주당도 적극 지원에 나섰다. 국회에서 열린 김 전 총리의 출마 회견에는 김태년 윤후덕 김영진 의원 등 여당 중진이 대거 함께하며 힘을 실어줬다. 조승래 사무총장은 “대통령과 단체장 임기가 일치하는 앞으로의 4년 동안 당과 정부, 지자체장이 힘을 모아 지역 발전을 위해 획기적으로 노력할 것”이라고 말했다.지역 정가의 여론도 일단은 우호적이다. 박상병 정치평론가는 “국민의힘 내부 상황에 대한 유권자의 응징 욕구가 강한 데다 김 전 총리는 대구에서 비호감도가 낮은 인물”이라고 평가했다.정부의 높은 지지도 역시 호재다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "최근 여론조사를 보면 TK에서 대통령 지지율이 50% 전후로 나타난다"며 "이 정도로 나오는 경우는 흔치 않다. 국민의힘으로선 굉장히 힘든 싸움이 될 것"이라고 내다봤다.그러나 과거 선거마다 그랬듯 보수 유권자들의 막판 결집 가능성도 매우 높다는 분석이 많다. 최요한 시사평론가는 "'모르겠다'는 표가 10% 정도 있는데, 대체로 보수세라고 봐야 한다"며 "이들이 언제 어디서 결집하느냐에 따라 승패가 갈릴 것"이라고 평가했다.경북 상주 태생으로 초·중·고를 대구에서 나온 김 전 총리는 경기도 군포에서 3선 의원을 지낸 뒤 2012년 19대 총선에서 처음으로 험지인 대구 정계에 도전장을 냈으나 낙선했다. 2년 뒤 지선에서는 대구시장에 출마해 권영진 국민의힘 의원을 맞아 40.3%로 선전했으나 결과적으로 또 고배를 마셨다.변곡점은 2016년 치러진 20대 총선에서 찾아왔다. 직전 두 차례 도전에서 가능성을 보였던 김 전 총리는 당시 수성갑에서 62.3%의 득표율을 기록하며 김문수 전 경기도지사(37.7%)를 압도했다. 민주당계 야당 후보가 대구에서 당선된 것은 31년 만의 일이었다.문재인정부에서 행정안전부 장관과 국무총리를 차례로 역임한 뒤 정치 일선에서 물러난 김 전 총리의 등판설은 지난해 말부터 지역 정가를 중심으로 흘러나왔다. 김 전 총리는 가족 반대 등을 이유로 고심을 거듭했으나, 최근 들어 당 안팎 선후배의 적극적인 설득에 결국 마음을 돌린 것으로 전해졌다.송경모 오주환 윤예솔 기자 ssong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지