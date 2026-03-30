與 “산업 충격 전방위 확산”… 여야 ‘전쟁 추경’ 합의 처리
합성수지도 수출 제한 검토 시사
정부 “리스크 확대” 대책 모색 중
더불어민주당이 중동 전쟁 여파로 인한 산업 충격이 확산되고 있다며 ‘전쟁 추경’(추가경정예산) 편성 속도전에 나섰다. 석유화학 원자재 수급 차질로 플라스틱, 섬유, 자동차, 전자 등 제조업 전반으로 타격이 확대되고, 나프타 기반 합성수지 가격 급등과 공급 불안까지 겹쳤다는 판단이다. 민주당은 국회의장 주재 연쇄 회동을 이어가며 추경의 조기 처리 압박도 강화하고 있다.
민주당 중동 상황 경제 대응 특별위원회는 30일 “화학 원료 수입 차질로 플라스틱, 섬유, 자동차, 전자 등 전 산업으로 영향이 번지고 있다”며 석유화학 제품에 대한 ‘매점매석 금지 방안’을 추진하기로 했다. 플라스틱 원료인 합성수지에 대해서도 나프타와 유사한 수급 안정 대책이 추진된다. 합성수지는 포장재, 화장품 용기 등 다양한 용도로 쓰인다. 특위 간사 안도걸 의원은 “합성수지도 필요 시 수출 제한을 검토할 수 있다”며 “나프타보다 산업 구조가 복잡한 만큼 공급망을 점검한 뒤 단계별 대응 방안을 마련할 것”이라고 말했다. 유통 단계가 복잡한 만큼 사용처별 공급 상황을 따져 수출 물량을 차등 관리하는 방안을 검토한다는 취지다.
금융시장 안정 대책도 병행된다. 당정은 다음 달부터 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입이 본격화되면 채권·외환시장 안정에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다. 안 의원은 “매달 4조~6조원 수준의 자금 유입이 예상된다”며 “금리와 환율 안정에 기여할 것”이라고 설명했다.
산업 충격 장기화가 확실시되면서 정부도 다각도의 대책을 모색 중이다. 강훈식 대통령 비서실장은 이날 수석보좌관회의에서 공공부문에 승용차 5부제와 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 고강도 절감 조치를 시행토록 지시했다. 김민석 국무총리도 중동 전쟁 이후 경제 대응책 간담회를 열고 “지정학적 리스크 확대로 글로벌 에너지 시장 불확실성이 커지고 있다”며 “거시경제와 금융시장 안정을 최우선으로 관리해야 한다”고 밝혔다. 김성식 국민경제자문회의 부의장 등 참석자들은 미국 제일주의 기조와 중동 사태 장기화로 인한 거시경제·금융시장 충격 대비를 위한 신속한 재정 지원 필요성을 제기했다.
이날 오후 한병도 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야 원내 지도부는 추경안 심사·처리 일정에 합의했다. 오는 2일 추경 관련 시정연설을 한 뒤 10일까지 본회의에서 합의 처리하기로 했다. 오는 3일, 6일, 13일엔 대정부 질문을 실시한다.
윤예솔 최승욱 최예슬 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사