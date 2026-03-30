“위험한 농촌 고령층… 가장 큰 원인은 ‘해체된 돌봄망’”

[마을과 함께 스러지는 노인들] 전문가 제언



전문가들은 농촌 고령층의 자살 위험은 개인의 문제가 아니라 해체된 돌봄망과 사라진 생활 기반이 겹겹이 쌓인 결과라고 진단했다. 초고령화와 지역소멸이 동시에 진행되는 농촌에서는 일상 인프라 부족으로 생활 고통감이 심화되고, 생의 마지막 순간을 붙잡아줄 사회적 관계마저 끊어진 상태라는 것이다.



김정섭 한국농촌경제연구원(KREI) 연구위원은 30일 농촌 고령층 자살의 가장 큰 원인으로 ‘해체된 돌봄망’을 꼽았다. 김 연구위원은 “농촌 노인들의 자식은 다 외지로 나갔고, 남은 이웃도 독거노인이나 거동이 불편한 분인 경우가 많다”며 “이런 상황에서 공공서비스마저 턱없이 부족한 게 현실”이라고 지적했다.



박지영 상지대 사회복지학과 교수는 이런 현실 속에서 노인이 느끼는 고통이 ‘복합적 고통감’이라고 규정했다. 그는 “병원은 멀고, 집은 고칠 사람도 없고, 버스는 하루 서너 번 다니는데 현금인출기(ATM)나 키오스크 앞에서는 아무것도 할 수 없을 때 ‘내가 살아서 뭐 하나’ 하는 생각이 깊어진다”고 말했다. 건강 악화와 빈곤, 외로움, 무력감 등이 누적되면서 삶의 의미를 잃게 된다는 분석이다.



지역소멸 국면에서 노인을 둘러싼 주변 환경도 갈수록 열악해진다. 도시와 달리 가구가 드문드문 떨어진 농촌은 이웃과의 접촉도 제한적이고 장을 보기 위해 멀리 이동해야 한다. 인구 감소로 마트 등 생활시설이 폐업하고, 치안센터와 병원, 학교, 약국, 목욕탕 등도 사라지는 실정이다. 박 교수는 “자살 생각이 있고 우울한 분이 왕복 4~6시간을 들여 진료를 꾸준히 받는 건 사실상 불가능하다”고 지적했다.



김 연구위원은 공공시스템을 강화하되 사회적 협동조합 등 주민 조직 기반의 생활 돌봄으로 공백을 보완할 수 있다고 주장했다. 김 연구위원은 “반찬 배달, 안부 확인, 세탁·목욕 지원, 병원·보건소 동행 같은 협동조합의 일상 돌봄이 실제로 생명을 구한 사례가 많다”며 “정부가 인력 부족으로 하지 못하는 틈새를 주민들이 메울 수 있도록 생활 돌봄 공동체를 대폭 늘려야 한다”고 말했다.



다만 이런 주민 조직이 지속되기 위해서는 공공과의 유기적인 협력체계가 구축돼야 한다는 지적도 나온다. 주민 조직이 위험 사례를 발굴하더라도 의료 지원으로 이어지려면 결국 공공의 역할에 기댈 수밖에 없다. 또 주민 조직은 자살 고위험군에 대한 정보 접근과 지원 권한도 제한적이다. 김 연구위원은 “농림축산식품부의 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업 대상은 전국 1400여개 읍·면 가운데 40곳 수준”이라며 “몇 년간 심사위원장을 맡으면서 보면 수요는 분명히 있지만 정부 지원이 부족하다”고 지적했다.



박 교수는 지역 자원을 연결하는 ‘링크 워커(link worker)’를 활용하는 영국식 사회적 처방 모델도 소개했다. 그는 “안심마을이 잘 작동하는 곳을 보면 공무원의 설계만으로 돌아가는 게 아니라 헌신적인 리더와 주민 참여, 이를 뒷받침하는 전문인력이 동시에 있다”며 “의료와 복지를 모두 이해하는 의료 사회복지사와 같은 인력이 노인의 삶을 종합적으로 파악하고 외부 자원과 연결하는 역할을 해야 한다”고 말했다. 이어 “어르신들이 ‘여기서 살아도 누군가 도와줄 사람이 있다’고 느끼는 감각을 만들어주는 것이 진정한 자살 예방”이라고 강조했다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전문가들은 농촌 고령층의 자살 위험은 개인의 문제가 아니라 해체된 돌봄망과 사라진 생활 기반이 겹겹이 쌓인 결과라고 진단했다. 초고령화와 지역소멸이 동시에 진행되는 농촌에서는 일상 인프라 부족으로 생활 고통감이 심화되고, 생의 마지막 순간을 붙잡아줄 사회적 관계마저 끊어진 상태라는 것이다.김정섭 한국농촌경제연구원(KREI) 연구위원은 30일 농촌 고령층 자살의 가장 큰 원인으로 ‘해체된 돌봄망’을 꼽았다. 김 연구위원은 “농촌 노인들의 자식은 다 외지로 나갔고, 남은 이웃도 독거노인이나 거동이 불편한 분인 경우가 많다”며 “이런 상황에서 공공서비스마저 턱없이 부족한 게 현실”이라고 지적했다.박지영 상지대 사회복지학과 교수는 이런 현실 속에서 노인이 느끼는 고통이 ‘복합적 고통감’이라고 규정했다. 그는 “병원은 멀고, 집은 고칠 사람도 없고, 버스는 하루 서너 번 다니는데 현금인출기(ATM)나 키오스크 앞에서는 아무것도 할 수 없을 때 ‘내가 살아서 뭐 하나’ 하는 생각이 깊어진다”고 말했다. 건강 악화와 빈곤, 외로움, 무력감 등이 누적되면서 삶의 의미를 잃게 된다는 분석이다.지역소멸 국면에서 노인을 둘러싼 주변 환경도 갈수록 열악해진다. 도시와 달리 가구가 드문드문 떨어진 농촌은 이웃과의 접촉도 제한적이고 장을 보기 위해 멀리 이동해야 한다. 인구 감소로 마트 등 생활시설이 폐업하고, 치안센터와 병원, 학교, 약국, 목욕탕 등도 사라지는 실정이다. 박 교수는 “자살 생각이 있고 우울한 분이 왕복 4~6시간을 들여 진료를 꾸준히 받는 건 사실상 불가능하다”고 지적했다.김 연구위원은 공공시스템을 강화하되 사회적 협동조합 등 주민 조직 기반의 생활 돌봄으로 공백을 보완할 수 있다고 주장했다. 김 연구위원은 “반찬 배달, 안부 확인, 세탁·목욕 지원, 병원·보건소 동행 같은 협동조합의 일상 돌봄이 실제로 생명을 구한 사례가 많다”며 “정부가 인력 부족으로 하지 못하는 틈새를 주민들이 메울 수 있도록 생활 돌봄 공동체를 대폭 늘려야 한다”고 말했다.다만 이런 주민 조직이 지속되기 위해서는 공공과의 유기적인 협력체계가 구축돼야 한다는 지적도 나온다. 주민 조직이 위험 사례를 발굴하더라도 의료 지원으로 이어지려면 결국 공공의 역할에 기댈 수밖에 없다. 또 주민 조직은 자살 고위험군에 대한 정보 접근과 지원 권한도 제한적이다. 김 연구위원은 “농림축산식품부의 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업 대상은 전국 1400여개 읍·면 가운데 40곳 수준”이라며 “몇 년간 심사위원장을 맡으면서 보면 수요는 분명히 있지만 정부 지원이 부족하다”고 지적했다.박 교수는 지역 자원을 연결하는 ‘링크 워커(link worker)’를 활용하는 영국식 사회적 처방 모델도 소개했다. 그는 “안심마을이 잘 작동하는 곳을 보면 공무원의 설계만으로 돌아가는 게 아니라 헌신적인 리더와 주민 참여, 이를 뒷받침하는 전문인력이 동시에 있다”며 “의료와 복지를 모두 이해하는 의료 사회복지사와 같은 인력이 노인의 삶을 종합적으로 파악하고 외부 자원과 연결하는 역할을 해야 한다”고 말했다. 이어 “어르신들이 ‘여기서 살아도 누군가 도와줄 사람이 있다’고 느끼는 감각을 만들어주는 것이 진정한 자살 예방”이라고 강조했다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지