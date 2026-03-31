‘샤힌’ 매달리는 에쓰오일… 울산 석화 구조조정 쳇바퀴

에쓰오일, ‘샤힌 중심 성장’ 재확인

대규모 증산은 NCC 감축과 충돌

“여수·대산은 희생 감수했는데…”



에쓰오일의 안와르 알 히즈아지 최고경영자(CEO)가 주주총회에서 ‘샤힌 프로젝트’를 통한 성장 전략을 거듭 강조했다. 중동발 에너지 위기 속에서도 국내 석유화학 업계의 고강도 구조조정이 추진되고 있지만, 울산 산업단지의 경우 샤힌 프로젝트가 최대 변수로 작용하면서 여전히 기업 간 눈치싸움만 이어지는 모습이다.



알 히즈아지 CEO는 30일 서울 마포구 본사에서 열린 제 51회 정기 주총에서 “창사 이래 기업가치 제고를 최우선 과제로 삼고 적시에 투자를 결정해 성장해 왔다”며 “기업가치를 한층 더 제고하고자 하는 의지는 샤힌 프로젝트 추진에서도 분명히 확인할 수 있다”고 말했다. 그는 “샤힌 프로젝트가 완료되면 보다 다변화된 사업 포트폴리오를 갖추게 되고, 더 큰 성장 기회를 확보해 기존 사업과의 시너지도 극대화될 것”이라고 덧붙였다.



샤힌 프로젝트는 9조2580억원이 투입된 에쓰오일의 석유화학 복합시설이다. 최근 공정률은 95%로, 오는 6월 기계적 준공을 마치고 12월에 시운전 및 상업 가동을 시작할 예정이다. 샤힌 프로젝트에는 연간 180만t의 에틸렌을 생산할 수 있는 대규모 설비가 포함돼 있는데, 이는 지난해 국내 에틸렌 생산량(1026만t)의 17% 수준이다.



문제는 이같은 대규모 증산이 나프타분해설비(NCC) 감축을 중심으로 한 석화 구조조정 방향과 정면 충돌한다는 점이다. 정부가 요구하는 에틸렌 생산 감축 목표는 최대 370만t이다. 현재까지 충남 대산 산단과 전남 여수 산단이 각각 110만t, 138만t 규모를 줄이는 사업재편안을 도출했는데, 샤힌 프로젝트가 가동될 경우 연간 180만t의 에틸렌이 추가로 쏟아지게 된다.



김정관 산업통상부 장관은 사업재편안 제출 기한인 1분기가 막바지에 접어들자 지난 21일 “이제 울산의 시간”이라며 압박 수위를 높였다. 그러나 이해관계 조정이 가장 어려울 것이라고 예상됐던 울산 산단의 에쓰오일, 대한유화, SK지오센트릭은 여전히 가시적 결과물을 내놓지 못하고 있다.



에쓰오일은 샤힌 프로젝트가 기존 설비 대비 높은 수율을 확보할 수 있는 고효율 설비를 포함하고 있어 이를 감축 대상에 포함하는 것은 어렵다는 입장이다. 석화 업계의 경쟁력 강화를 위해선 첨단 설비와 신기술 도입이 필요하다는 논리다. 실제 에쓰오일이 내세우는 ‘TC2C’ 시설은 원유를 직접 나프타 등 원료로 전환할 수 있어 나프타 공급망 불안에서도 상대적으로 자유롭다. 이미 샤힌 프로젝트에 자금을 대거 투입한 상태라는 점도 사업 재편 합의를 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다.



그러나 에쓰오일을 감축 대상에서 제외하면 다른 기업들이 손해를 감수하며 내놓은 개편 방안들이 무색해진다는 반발이 만만치 않다. 원유 경쟁력을 갖고 있는 에쓰오일의 시장 잠식에 대한 우려도 크다. 업계 관계자는 “정부가 구조조정 논의 초기부터 ‘무임승차’ 기업을 엄정 대응하겠다고 밝힌 이유는 모든 기업이 긴밀하게 협력해야 산업 재편이 가능하기 때문”이라며 “지역 경제 측면에서도 여수와 대산은 희생을 감수한 것인데, 눈치싸움으로 버티는 기업이 이득을 보는 상황이 될까 우려된다”고 말했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 에쓰오일의 안와르 알 히즈아지 최고경영자(CEO)가 주주총회에서 ‘샤힌 프로젝트’를 통한 성장 전략을 거듭 강조했다. 중동발 에너지 위기 속에서도 국내 석유화학 업계의 고강도 구조조정이 추진되고 있지만, 울산 산업단지의 경우 샤힌 프로젝트가 최대 변수로 작용하면서 여전히 기업 간 눈치싸움만 이어지는 모습이다.알 히즈아지 CEO는 30일 서울 마포구 본사에서 열린 제 51회 정기 주총에서 “창사 이래 기업가치 제고를 최우선 과제로 삼고 적시에 투자를 결정해 성장해 왔다”며 “기업가치를 한층 더 제고하고자 하는 의지는 샤힌 프로젝트 추진에서도 분명히 확인할 수 있다”고 말했다. 그는 “샤힌 프로젝트가 완료되면 보다 다변화된 사업 포트폴리오를 갖추게 되고, 더 큰 성장 기회를 확보해 기존 사업과의 시너지도 극대화될 것”이라고 덧붙였다.샤힌 프로젝트는 9조2580억원이 투입된 에쓰오일의 석유화학 복합시설이다. 최근 공정률은 95%로, 오는 6월 기계적 준공을 마치고 12월에 시운전 및 상업 가동을 시작할 예정이다. 샤힌 프로젝트에는 연간 180만t의 에틸렌을 생산할 수 있는 대규모 설비가 포함돼 있는데, 이는 지난해 국내 에틸렌 생산량(1026만t)의 17% 수준이다.문제는 이같은 대규모 증산이 나프타분해설비(NCC) 감축을 중심으로 한 석화 구조조정 방향과 정면 충돌한다는 점이다. 정부가 요구하는 에틸렌 생산 감축 목표는 최대 370만t이다. 현재까지 충남 대산 산단과 전남 여수 산단이 각각 110만t, 138만t 규모를 줄이는 사업재편안을 도출했는데, 샤힌 프로젝트가 가동될 경우 연간 180만t의 에틸렌이 추가로 쏟아지게 된다.김정관 산업통상부 장관은 사업재편안 제출 기한인 1분기가 막바지에 접어들자 지난 21일 “이제 울산의 시간”이라며 압박 수위를 높였다. 그러나 이해관계 조정이 가장 어려울 것이라고 예상됐던 울산 산단의 에쓰오일, 대한유화, SK지오센트릭은 여전히 가시적 결과물을 내놓지 못하고 있다.에쓰오일은 샤힌 프로젝트가 기존 설비 대비 높은 수율을 확보할 수 있는 고효율 설비를 포함하고 있어 이를 감축 대상에 포함하는 것은 어렵다는 입장이다. 석화 업계의 경쟁력 강화를 위해선 첨단 설비와 신기술 도입이 필요하다는 논리다. 실제 에쓰오일이 내세우는 ‘TC2C’ 시설은 원유를 직접 나프타 등 원료로 전환할 수 있어 나프타 공급망 불안에서도 상대적으로 자유롭다. 이미 샤힌 프로젝트에 자금을 대거 투입한 상태라는 점도 사업 재편 합의를 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다.그러나 에쓰오일을 감축 대상에서 제외하면 다른 기업들이 손해를 감수하며 내놓은 개편 방안들이 무색해진다는 반발이 만만치 않다. 원유 경쟁력을 갖고 있는 에쓰오일의 시장 잠식에 대한 우려도 크다. 업계 관계자는 “정부가 구조조정 논의 초기부터 ‘무임승차’ 기업을 엄정 대응하겠다고 밝힌 이유는 모든 기업이 긴밀하게 협력해야 산업 재편이 가능하기 때문”이라며 “지역 경제 측면에서도 여수와 대산은 희생을 감수한 것인데, 눈치싸움으로 버티는 기업이 이득을 보는 상황이 될까 우려된다”고 말했다.박상은 기자 pse0212@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지