“이란, 에너지 전쟁선 승리”… 석유 판매 수익 두배로 불었다
이란산 원유가격 상승… 中 ‘큰손’
‘수익 타격’ 중동 군주국들과 대조
혁명수비대 자금… 충성파들 혜택
“등 돌리도록 설득하기 어려워”
이란이 한 달을 넘긴 미국·이스라엘과의 전쟁에서 석유 판매 수익을 두 배로 늘렸다는 분석이 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 강한 압박이 ‘에너지 전쟁’에서 이란에 승리를 안겨주는 모순적 상황이 발생한 것이다.
영국 시사지 이코노미스트는 29일(현지시간) “반세기 동안 안정적으로 석유를 공급해 온 중동 군주국들은 지난달 28일 개전 이후 원유 생산량 감소로 수익이 줄어든 반면 이란은 막대한 이익을 챙기고 있다”며 “이란 정권은 전장에서 참패할지 모르겠지만 에너지 전쟁에서는 승리하고 있다”고 전했다.
이코노미스트에 따르면 현재 이란은 하루 240만~280만 배럴의 원유 및 석유 제품을 수출하고 있다. 그중 150만~180만 배럴은 원유이며 이는 전쟁 전인 지난해 평균 수출량과 비슷하거나 많다. 하지만 70달러 안팎에 거래되던 국제유가가 개전 이후 100달러를 웃돌면서 이란산 원유 가격도 동반 상승했고, 판매 수익은 두 배나 불어났다. 이란산 원유는 전쟁 전까지 브렌트유보다 배럴당 18~24달러나 싼값에 팔려나갔지만 개전 이후 할인 폭이 7~12달러로 줄었다고 이코노미스트는 짚었다.
이란의 석유 판매 수익금 대부분은 혁명수비대를 포함한 정권 실세들에게 유입된다. 국제사회의 오랜 제재를 받아온 이란산 석유는 공식적으로 이란국영석유공사를 통해 거래되지만 외무부와 경찰, 이슬람 시아파 재단 등 기관과 관변단체가 판매량 일부를 할당받아 암시장에 내다 파는 것으로 관측된다. 특히 이란산 원유의 25%는 혁명수비대 정예 부대인 쿠드스군에 의해 통제되고 있다고 이코노미스트는 지적했다.
이란산 원유의 대부분을 사들이는 ‘큰손’으로 지목된 국가는 중국이다. 이란산 원유의 90% 이상은 중국 산둥성 등 100여곳의 ‘티포트’(민간 소형) 정유소로 흘러들어가는데, 주요 거래처는 중국 국영기업이라고 이코노미스트는 전했다.
이란 정권이 전쟁 국면에도 붕괴되지 않는 이유는 혁명수비대나 바시즈 민병대 같은 군사 조직에 자본과 산업이 집중된 ‘군·산 복합체’ 형태의 경제 구조를 구축했기 때문이라고 월스트리트저널(WSJ)은 진단했다. 정권 충성파들이 자금과 직책, 대학 입학 우선권, 환율 우대 같은 혜택을 포기할 수 없어 강한 결속력을 보여주고 있다는 것이다.
이란 전문가인 알리 바에즈 국제위기그룹 선임분석가는 WSJ에 “이란에서 수백만명이 정권에 충성하는 대가로 각종 특혜를 얻고 있다”며 “정권에 등을 돌리도록 그들을 설득하기란 매우 어려울 것”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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