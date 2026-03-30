주호영 변수·김부겸 등판까지… “안방도 위험” 국힘 대구 패닉
주 무소속 출마 땐 보수표 분산돼
“野 후보 확정 땐 결집할 것” 전망도
추경호 “김 대구행, 정청래 호출”
김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마가 국민의힘 내부의 위기감을 키우고 있다. 지지율은 연일 하락세인데 공천배제(컷오프)로 인한 갈등은 수습 기미가 없다. 이런 상황에서 강력한 경쟁자로 꼽히는 김 전 총리의 참전이 보수의 ‘믿는 집토끼’를 흔들어 놓고 있다는 것이다. 주호영 의원의 무소속 출마로 3자 구도가 형성되면 보수표 분산으로 ‘민주당 대구시장’이 현실화할 수 있다는 우려도 제기된다.
국민의힘 대구 지역 의원들은 30일 김 전 총리의 출마 선언을 예의주시하며 파장 분석에 분주한 모습이었다. “결국 선거가 다가오면 대구 민심은 보수로 모인다”는 결집론과 “특단의 대책 없이는 무난하게 패배한다”는 위기론이 팽팽히 맞섰다. 한 대구 의원은 “지역구에 내려가면 ‘이번에는 국힘 안 찍는다. 김부겸 찍겠다’는 당원이 적지 않다”며 “단일대오는 말할 것도 없고, 외연 확장까지 해야 싸워볼 만한데 지금은 아무런 모멘텀이 없다”고 하소연했다. 또 다른 의원도 “이대로 가면 대구시장은 김 전 총리”라며 “3자 대결은커녕 양자 대결도 위태로운 상황”이라고 진단했다.
컷오프된 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 마이웨이 행보는 당의 또 다른 시한폭탄으로 부상하고 있다. 주 의원은 이날 KBS라디오에서 ‘교토삼굴’을 언급하며 “토끼조차 굴을 3개 파서 대비하는데, 정치인이 모든 경우의 수에 대비하지 않을 수 있겠나”라며 무소속 출마도 고려하고 있음을 시사했다. 이 전 위원장 역시 국민의힘 당명이 적히지 않은 흰색 점퍼를 입고 지역을 돌며 출마 의지를 굽히지 않고 있다.
당 관계자는 “혼란이 지속하면 주 의원이나 이 전 위원장 지지층이 이탈할 가능성이 크고, ‘차라리 이번 기회에 힘 있는 여당 후보를 밀어보자’는 여론이 형성될 수 있다”고 말했다. 당직자들은 영남일보가 리얼미터에 의뢰해 지난 25일 발표한 여론조사에서 김 전 총리가 국민의힘 후보 전원과의 양자 대결에서 앞선다는 결과에 이미 상당한 충격을 받은 상태다.
다만 당 후보가 확정되면 자연스럽게 세를 모아가게 될 것이라는 기대도 있다. 한 재선 의원은 “무소속 출마자는 대구에서 10% 득표도 받기 어렵다”며 “컷오프된 후보들도 결국 힘을 합칠 수밖에 없다”고 설명했다. 이어 “김 전 총리는 국회의원, 장관, 총리까지 하면서 대구에 해준 것이 없지 않으냐”며 “대구 시민도 흔들리지 않을 것”이라고 말했다. 이인선 대구시당위원장도 컷오프된 후보들을 향해 “아쉬움과 분노는 충분히 이해한다. 선당후사의 자세로 선거에 임해줄 것을 당부드린다”고 말했다.
추경호 의원은 “정계 은퇴를 선언하고 경기도에서 전원생활을 즐기던 김 전 총리가 민주당의 거듭된 요청 끝에 선거에 나선다고 한다. 대구를 위한 선택이라기보다 정청래 대표의 동진 정책을 위한 호출”이라며 견제구를 던졌다.
국민의힘은 다음 달 말 대구시장 후보를 최종 선출한다는 계획이다. 현재로선 다선인 추 의원과 윤재옥 의원 간 대결로 압축될 것이라는 전망이 우세하다. 다만 유영하·최은석 등 초선 의원이 다크호스로 떠오를 수 있다는 의견도 있다.
장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표는 이날 오찬 회동에서 여당 입법 폭주에 대한 우려와 견제 필요성 등에 대해 공감대를 형성했다. 다만 선거 연대로 확장될 가능성은 작다는 관측이다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
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