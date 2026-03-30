18세 이하 아이들, 자해·자살 시도 10년 새 6배 늘어

소아·청소년 사망 원인 54% 차지

자살 방법으로 약물 선택이 62%



최근 10년 새 우울증, 가족·친구와의 갈등으로 자해·자살을 시도한 소아·청소년이 6배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 응급실에 내원한 자해·자살 소아·청소년 환자 10명 중 6명은 중독에 의한 것으로 최근 약물을 이용한 자살이 증가하는 것과 연관이 있다는 분석이다.



질병관리청이 30일 발표한 ‘제15차 국가손상종합통계’에 따르면 2014년과 2023년에 발생한 0~18세 소아·청소년 손상 자료를 분석한 결과 우울증, 가족·친구 갈등 등으로 인한 자해·자살 시도율은 553.1% 증가했다. 소아·청소년의 손상으로 인한 사망 원인 중 53.9%도 자해·자살이었다.



응급실을 내원한 자해·자살 소아·청소년 환자의 손상이 발생한 원인 중 중독이 62.0%로 가장 많았고 둔기·예기에 의한 손상이 27.7%, 추락 6.2%, 호흡 위험 2.4% 등이 뒤를 이었다. 연령대별 손상 원인 분포에선 나이가 많아질수록 중독 비중이 높아진 것으로 분석됐다. 13~15세에선 중독으로 인한 손상이 6.3%, 16~18세에서는 10.1%였다.



소아·청소년의 자해·자살 시도 이유로는 우울증이 41.7%로 가장 많았고 가족·친구와의 갈등이 21.2%, 기타 정신과적 문제 14.7%, 직장·학교 문제 9.8%, 학대 3.5% 등의 순으로 나타났다.



질병청 관계자는 “청소년 중독 손상 증가는 전체 청소년 자살이 늘어나면서 아이들이 자살 시도 방법으로 약물을 택하는 비율이 함께 높아진 결과로 보인다”고 진단했다. 질병청은 소아·청소년의 중독으로 인한 손상을 예방하기 위해 학교로 찾아가는 청소년 대상 약물중독 예방 교육을 실시할 계획이다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1207 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 최근 10년 새 우울증, 가족·친구와의 갈등으로 자해·자살을 시도한 소아·청소년이 6배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 응급실에 내원한 자해·자살 소아·청소년 환자 10명 중 6명은 중독에 의한 것으로 최근 약물을 이용한 자살이 증가하는 것과 연관이 있다는 분석이다.질병관리청이 30일 발표한 ‘제15차 국가손상종합통계’에 따르면 2014년과 2023년에 발생한 0~18세 소아·청소년 손상 자료를 분석한 결과 우울증, 가족·친구 갈등 등으로 인한 자해·자살 시도율은 553.1% 증가했다. 소아·청소년의 손상으로 인한 사망 원인 중 53.9%도 자해·자살이었다.응급실을 내원한 자해·자살 소아·청소년 환자의 손상이 발생한 원인 중 중독이 62.0%로 가장 많았고 둔기·예기에 의한 손상이 27.7%, 추락 6.2%, 호흡 위험 2.4% 등이 뒤를 이었다. 연령대별 손상 원인 분포에선 나이가 많아질수록 중독 비중이 높아진 것으로 분석됐다. 13~15세에선 중독으로 인한 손상이 6.3%, 16~18세에서는 10.1%였다.소아·청소년의 자해·자살 시도 이유로는 우울증이 41.7%로 가장 많았고 가족·친구와의 갈등이 21.2%, 기타 정신과적 문제 14.7%, 직장·학교 문제 9.8%, 학대 3.5% 등의 순으로 나타났다.질병청 관계자는 “청소년 중독 손상 증가는 전체 청소년 자살이 늘어나면서 아이들이 자살 시도 방법으로 약물을 택하는 비율이 함께 높아진 결과로 보인다”고 진단했다. 질병청은 소아·청소년의 중독으로 인한 손상을 예방하기 위해 학교로 찾아가는 청소년 대상 약물중독 예방 교육을 실시할 계획이다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지