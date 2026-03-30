‘조기 합의 가능성’ 흘리는 트럼프… 이스라엘은 전선 확대

트럼프 “꽤 빨리 합의 이뤄질 것”

‘피스메이커’ 평가 편지도 공개

파키스탄 “며칠 내 미·이란 회담”

이스라엘은 국방 예산 대폭 확대

29일(현지시간) 이란 수도 테헤란 상공으로 검은 연기가 치솟고 있다. 이란 반관영 파르스통신은 미국과 이스라엘이 이날 밤 테헤란과 인근 알보르즈주 일대를 공격해 일부 지역에서 정전이 발생했다고 보도했다. 신화연합뉴스

도널드 트럼프 대통령이 지상군 투입 가능성을 이어가는 동시에 “꽤 빨리 합의가 이뤄질 수 있다”며 조기 합의 가능성을 언급했다. 협상에 대한 기대가 담긴 발언과 달리 이스라엘은 국방 예산을 대폭 늘리고 레바논 전선에서 공세를 확대하는 등 확전에 대한 우려도 여전하다.



트럼프 대통령은 29일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 안에서 취재진에 “이란과 협상을 극도로 잘하고 있다”고 밝혔다. 그는 “우리는 그들과 직접적으로, 간접적으로 협상하고 있다. 중재국도 있지만 직접 상대하기도 한다”며 “아마도 그들과 합의를 하게 될 것 같다. 꽤 확신한다”고 강조했다.



그러면서 미국의 공습으로 이란 내부의 강경파들이 제거됐고, 사실상 정권교체된 것이나 다름없는 새 지도부와 대화를 이어가고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 “우리에게는 (이란 내) 한 그룹이 있다. 우리가 이전에 상대해 본 적 없는 사람들인데 매우 합리적으로 행동하고 있다”고 강조했다.



이란이 호르무즈 해협 통과 선박 수를 10척에서 20척으로 늘렸다며 협상이 순조롭게 진행되고 있음을 거듭 강조했다. 앞서 지난 27일 트럼프 대통령은 이란이 준 ‘선물’이 선박 10척의 해협 통과라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그들은 오늘 또 다른 선물을 줬다. 30일부터 선적될 20척 분량의 원유를 줬다”고 주장했다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 복음주의 목사 프랭클린 그레이엄의 편지를 공개해 그 배경에도 관심이 쏠렸다. 지난해 10월 이스라엘과 하마스가 휴전했을 당시 보낸 편지에는 “화평케 하는 자(peacemakers)는 복을 받는다”는 신약성서 마태복음의 구절을 인용돼 있다. 해당 편지 공개를 두고 이란 전쟁에서도 휴전으로 출구를 찾으려는 의중을 드러낸 것 아니냐는 분석이 나온다.



중재국으로 부상한 파키스탄도 미국과 이란 간 대화를 곧 개최할 것이라고 거들었다. 로이터통신 등에 따르면 이날 이샤크 다르 파키스탄 외무장관은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트와의 4개국 외무장관 회의를 마친 뒤 성명에서 “향후 며칠 내 미국과 이란 간 의미 있는 회담을 주최하고 중재할 것”이라고 밝혔다.



반면 이스라엘은 군사작전을 확대하고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 영상 성명을 통해 레바논 남부에서 벌어지는 지상전과 관련해 완충지대를 확대할 것이라고 밝혔다.



네타냐후 총리는 “(레바논 접경 지역인) 이스라엘 북부 상황을 근본적으로 바꾸기로 결심했다”고 말했다. 네타냐후 총리가 언급한 완충지역은 레바논, 시리아, 가자지구 주변을 뜻하는 것으로 해석된다. 앞서 친이란 무장세력 레바논의 헤즈볼라는 개전 사흘째인 지난 2일 본격 전선에 합류하며 이스라엘과 고강도 국지전을 벌이고 있다. 전날 또 다른 친이란 무장세력인 예멘 후티 반군도 참전을 공식화하면서 호르무즈 해협에 이어 홍해도 봉쇄될 수 있다는 우려가 커지고 있다.



이스라엘 의회는 대폭 늘어난 올해 국방 예산안을 통과시키며 장기전에 대비한 네타냐후 정권의 군사 대응 여력을 뒷받침했다. 이스라엘의 2026년도 총 예산안은 8500억 셰켈(약 408조원)이며 이 중 국방비가 1420억 셰켈(68조2000억원)에 달한다. 이 예산은 아이언돔, 애로, 다윗의 돌팔매 등 방공 체계와 가자지구 및 북부 지역 재건에 투입된다.



이가현 기자, 워싱턴=임성수 특파원 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 대통령이 지상군 투입 가능성을 이어가는 동시에 “꽤 빨리 합의가 이뤄질 수 있다”며 조기 합의 가능성을 언급했다. 협상에 대한 기대가 담긴 발언과 달리 이스라엘은 국방 예산을 대폭 늘리고 레바논 전선에서 공세를 확대하는 등 확전에 대한 우려도 여전하다.트럼프 대통령은 29일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 안에서 취재진에 “이란과 협상을 극도로 잘하고 있다”고 밝혔다. 그는 “우리는 그들과 직접적으로, 간접적으로 협상하고 있다. 중재국도 있지만 직접 상대하기도 한다”며 “아마도 그들과 합의를 하게 될 것 같다. 꽤 확신한다”고 강조했다.그러면서 미국의 공습으로 이란 내부의 강경파들이 제거됐고, 사실상 정권교체된 것이나 다름없는 새 지도부와 대화를 이어가고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 “우리에게는 (이란 내) 한 그룹이 있다. 우리가 이전에 상대해 본 적 없는 사람들인데 매우 합리적으로 행동하고 있다”고 강조했다.이란이 호르무즈 해협 통과 선박 수를 10척에서 20척으로 늘렸다며 협상이 순조롭게 진행되고 있음을 거듭 강조했다. 앞서 지난 27일 트럼프 대통령은 이란이 준 ‘선물’이 선박 10척의 해협 통과라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그들은 오늘 또 다른 선물을 줬다. 30일부터 선적될 20척 분량의 원유를 줬다”고 주장했다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 복음주의 목사 프랭클린 그레이엄의 편지를 공개해 그 배경에도 관심이 쏠렸다. 지난해 10월 이스라엘과 하마스가 휴전했을 당시 보낸 편지에는 “화평케 하는 자(peacemakers)는 복을 받는다”는 신약성서 마태복음의 구절을 인용돼 있다. 해당 편지 공개를 두고 이란 전쟁에서도 휴전으로 출구를 찾으려는 의중을 드러낸 것 아니냐는 분석이 나온다.중재국으로 부상한 파키스탄도 미국과 이란 간 대화를 곧 개최할 것이라고 거들었다. 로이터통신 등에 따르면 이날 이샤크 다르 파키스탄 외무장관은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트와의 4개국 외무장관 회의를 마친 뒤 성명에서 “향후 며칠 내 미국과 이란 간 의미 있는 회담을 주최하고 중재할 것”이라고 밝혔다.반면 이스라엘은 군사작전을 확대하고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 영상 성명을 통해 레바논 남부에서 벌어지는 지상전과 관련해 완충지대를 확대할 것이라고 밝혔다.네타냐후 총리는 “(레바논 접경 지역인) 이스라엘 북부 상황을 근본적으로 바꾸기로 결심했다”고 말했다. 네타냐후 총리가 언급한 완충지역은 레바논, 시리아, 가자지구 주변을 뜻하는 것으로 해석된다. 앞서 친이란 무장세력 레바논의 헤즈볼라는 개전 사흘째인 지난 2일 본격 전선에 합류하며 이스라엘과 고강도 국지전을 벌이고 있다. 전날 또 다른 친이란 무장세력인 예멘 후티 반군도 참전을 공식화하면서 호르무즈 해협에 이어 홍해도 봉쇄될 수 있다는 우려가 커지고 있다.이스라엘 의회는 대폭 늘어난 올해 국방 예산안을 통과시키며 장기전에 대비한 네타냐후 정권의 군사 대응 여력을 뒷받침했다. 이스라엘의 2026년도 총 예산안은 8500억 셰켈(약 408조원)이며 이 중 국방비가 1420억 셰켈(68조2000억원)에 달한다. 이 예산은 아이언돔, 애로, 다윗의 돌팔매 등 방공 체계와 가자지구 및 북부 지역 재건에 투입된다.이가현 기자, 워싱턴=임성수 특파원 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지