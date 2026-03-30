관심 밖으로 밀린 우크라전… ‘드론 방패’ 들고 중동 간 젤렌스키

젤렌스키, 사우디·UAE·카타르 방문

드론 방어망 무기로 걸프에 구애

이란 타격이 러시아 타격 판단도

볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령이 29일(현지시간) 요르단 암만에서 압둘라 2세 국왕과 정상회담을 하고 있다. 젤렌스키 대통령은 이란의 공격을 받는 중동 국가들을 순방하며 드론 지원 및 관련 기술 협력을 논의하고 있다. EPA연합뉴스

이란 전쟁으로 우크라이나 전쟁에 대한 국제사회의 시선이 분산된 가운데 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 걸프 지역 국가를 순방하며 외교적 돌파구 마련에 나섰다. 이란 드론에 대응할 수 있는 전장 경험을 지렛대로 방위·안보 협정을 체결하고 우크라이나에 대한 지원 등을 유지하려는 의도로 풀이된다.



AP통신은 29일(현지시간) 젤렌스키가 지난 26일 사우디아라비아를 시작으로 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단 등을 연이어 방문하며 안보 협력을 확대하고 있다고 보도했다. 젤렌스키는 이번 순방을 통해 “사우디아라비아 및 카타르와 10년간의 장기 방위 협정을 맺었으며 UAE와도 유사한 협정을 체결할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 다만 계약 조건 등은 공개되지 않았다.



지난 28일 카타르 도하에서 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕과 악수하는 젤렌스키 대통령. AFP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 이날 “5년째 이어지고 있는 러시아의 침공과 도널드 트럼프 미국 대통령의 조속한 종전 압박 속에서 젤렌스키가 중동과의 새로운 관계 구축에 주력하고 있다”며 “국제적 관심이 이란 전쟁에 집중되고 미국의 군사 지원이 축소되면서 우크라이나는 재정 및 군사 지원 확보를 위해 새로운 파트너를 모색하게 됐다”고 분석했다.



WSJ는 “우크라이나가 값비싼 요격기가 부족하고 이란의 드론 공격 대응 방안을 모색 중인 걸프 산유국들에 자국의 장비와 독보적인 노하우를 공유한 것은 그 대가로 재건 지원과 에너지 협력, 그리고 러시아 억제를 위한 제재 참여를 이끌어내기 위함”이라고 설명했다. AFP통신도 “우크라이나가 러시아 폭격에 따른 에너지 인프라 피해로 전력·연료 확보에 어려움을 겪고 있는 만큼 걸프 산유국과의 장기 에너지 협력도 병행 추진 중인 것으로 보인다”고 전했다.



공개되지 않은 시점에 아랍에미리트(UAE)를 찾아 수하일 알마즈루에이 에너지부 장관의 접견을 받는 모습. AFP연합뉴스

두 전쟁이 밀접하게 연관돼 있다는 분석도 나온다. WSJ는 “젤렌스키가 이란 반대 세력을 지원하는 데에는 분명한 동기가 있다”며 “이란이 그간 러시아에 지원해온 장거리 자폭 드론 샤헤드는 우크라이나를 공포에 떨게 했으며, 이란에 대한 타격은 러시아에도 타격이 될 것이라는 판단이 섰기 때문”이라고 분석했다.



앞서 우크라이나는 이스라엘·미국의 이란 공격 이후 걸프국들이 이란의 드론 공격을 받자 UAE와 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 요르단 등 5개국에 우크라이나 드론 요격 부대를 배치했다고 밝혔다. 젤렌스키는 28일 엑스(옛 트위터)에 “적의 드론과 미사일을 높은 비율로 요격할 수 있는 적절한 방어 체계를 구축해 왔다”며 “이러한 체계적인 접근과 경험의 통합이 우리가 파트너들에게 제공하고자 하는 것”이라고 했다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 479 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 이란 전쟁으로 우크라이나 전쟁에 대한 국제사회의 시선이 분산된 가운데 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 걸프 지역 국가를 순방하며 외교적 돌파구 마련에 나섰다. 이란 드론에 대응할 수 있는 전장 경험을 지렛대로 방위·안보 협정을 체결하고 우크라이나에 대한 지원 등을 유지하려는 의도로 풀이된다.AP통신은 29일(현지시간) 젤렌스키가 지난 26일 사우디아라비아를 시작으로 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단 등을 연이어 방문하며 안보 협력을 확대하고 있다고 보도했다. 젤렌스키는 이번 순방을 통해 “사우디아라비아 및 카타르와 10년간의 장기 방위 협정을 맺었으며 UAE와도 유사한 협정을 체결할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 다만 계약 조건 등은 공개되지 않았다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 “5년째 이어지고 있는 러시아의 침공과 도널드 트럼프 미국 대통령의 조속한 종전 압박 속에서 젤렌스키가 중동과의 새로운 관계 구축에 주력하고 있다”며 “국제적 관심이 이란 전쟁에 집중되고 미국의 군사 지원이 축소되면서 우크라이나는 재정 및 군사 지원 확보를 위해 새로운 파트너를 모색하게 됐다”고 분석했다.WSJ는 “우크라이나가 값비싼 요격기가 부족하고 이란의 드론 공격 대응 방안을 모색 중인 걸프 산유국들에 자국의 장비와 독보적인 노하우를 공유한 것은 그 대가로 재건 지원과 에너지 협력, 그리고 러시아 억제를 위한 제재 참여를 이끌어내기 위함”이라고 설명했다. AFP통신도 “우크라이나가 러시아 폭격에 따른 에너지 인프라 피해로 전력·연료 확보에 어려움을 겪고 있는 만큼 걸프 산유국과의 장기 에너지 협력도 병행 추진 중인 것으로 보인다”고 전했다.두 전쟁이 밀접하게 연관돼 있다는 분석도 나온다. WSJ는 “젤렌스키가 이란 반대 세력을 지원하는 데에는 분명한 동기가 있다”며 “이란이 그간 러시아에 지원해온 장거리 자폭 드론 샤헤드는 우크라이나를 공포에 떨게 했으며, 이란에 대한 타격은 러시아에도 타격이 될 것이라는 판단이 섰기 때문”이라고 분석했다.앞서 우크라이나는 이스라엘·미국의 이란 공격 이후 걸프국들이 이란의 드론 공격을 받자 UAE와 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 요르단 등 5개국에 우크라이나 드론 요격 부대를 배치했다고 밝혔다. 젤렌스키는 28일 엑스(옛 트위터)에 “적의 드론과 미사일을 높은 비율로 요격할 수 있는 적절한 방어 체계를 구축해 왔다”며 “이러한 체계적인 접근과 경험의 통합이 우리가 파트너들에게 제공하고자 하는 것”이라고 했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지