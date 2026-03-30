1520원 넘나든 환율… 조여오는 ‘S의 공포’

전쟁 여파, 고유가·강달러 이중고

환율·증시 흔들며 성장 여력 위축

중동 확전 땐 유가 130달러 가능성



미국·이란 전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 중동발 충격이 한국 금융시장과 실물경제 전반으로 확산하고 있다. 중동 리스크가 국제 유가 상승과 달러 강세를 동시에 부추기며 환율·증시·물가를 잇달아 흔드는 양상이다. 대외 충격이 국내 경기 둔화 흐름과 맞물리면서 한국 경제가 고물가와 저성장이 겹치는 이른바 ‘S(스태그플레이션)의 공포’에 한층 가까워졌다는 우려도 나온다.



30일 서울외환시장에서 원·달러 환율(주간 종가 기준)은 전 거래일보다 6.8원 오른 1515.7원에 거래를 마쳤다. 지난 23일(1517.30원) 이후 일주일 만에 다시 1510원대를 넘어섰다. 전쟁 직전인 지난달 27일(1439.70원)과 비교하면 약 한 달 만에 76원 급등했다. 이어진 야간 거래에선 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 1520원을 터치했다. 중동 지역 갈등이 장기화하면서 글로벌 자금이 안전자산인 달러로 몰린 여파다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스도 장중 100.34까지 올랐다. 1500원대 환율이 사실상 ‘뉴노멀’로 자리 잡은 셈이다.



원화 약세는 에너지·원자재 수입 의존도가 높은 우리나라에 수입물가 상승 압력으로 작용한다. 그 여파는 전기료와 공산품, 생활물가 전반으로 번진다. 유가와 환율이 함께 뛰며 ‘비싼 달러’로 ‘더 비싸진 원유’를 사와야 하는 상황이다. 이중 충격이 불가피하다.





유가도 심상치 않다. 이날 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 각각 배럴당 110달러, 100달러 선을 재돌파했다. 전쟁 이전 60달러대와 비교하면 배 가까이 뛰었다. 미국의 지상군 투입 가능성이 제기되면서 시장의 시선은 협상보다 확전에 쏠려 있다. 문정희 KB국민은행 연구원은 “확전 시 유가는 130달러, 환율은 1550원 수준까지 가능성을 열어둬야 한다”고 했다.



증시도 혼란에 빠졌다. 코스피는 이날 전 거래일보다 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30에 거래를 마쳤다. 지난달 27일(6244.13)과 비교해 1000포인트 가까이 빠졌다. 외국인 투자자들은 2조1302억원을 순매도하며 8거래일 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다.



금융시장에 악순환이 펼쳐지는 것은 고환율·고유가·증시 불안이 서로 영향을 주고받으며 충격을 키우는 구조이기 때문이다. 환율이 오르면 수입 물가가 뛴다. 유가가 상승하면 기업과 가계의 비용 부담이 커진다. 고환율은 외국인 투자자의 매도를 유도해 증시가 내려앉는다. 증시 약세는 기업 실적 전망, 투자심리, 소비 여력을 위축시킨다.



대외 충격이 누적되면서 스태그플레이션 가능성도 고개를 들고 있다.



허준영 서강대 경제학과 교수는 "증시 하락과 환율 절하가 겹치면서 경기 흐름도 예상보다 비관적으로 바뀌고 있다"며 "극단적인 형태는 아니더라도 완만한 스태그플레이션 압력은 나타날 수 있다"고 했다.



정부는 이를 타개하기 위해 25조원 규모의 추가경정예산 편성 카드를 꺼내 들었다. 중동발 충격으로부터 물가 변동에 취약한 계층을 보호하고, 위축된 내수를 떠받치겠다는 취지다. 하지만 공급망을 탄탄히 하는 대책이 더 중요하다는 지적도 제기된다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 "추경보다 우선해야 할 것은 에너지 공급처를 안정적으로 확보하는 일"이라며 "좀 비싸더라도 확실한 공급처를 찾는 게 더 시급하다"고 말했다.



박세환 박성영 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국·이란 전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 중동발 충격이 한국 금융시장과 실물경제 전반으로 확산하고 있다. 중동 리스크가 국제 유가 상승과 달러 강세를 동시에 부추기며 환율·증시·물가를 잇달아 흔드는 양상이다. 대외 충격이 국내 경기 둔화 흐름과 맞물리면서 한국 경제가 고물가와 저성장이 겹치는 이른바 ‘S(스태그플레이션)의 공포’에 한층 가까워졌다는 우려도 나온다.30일 서울외환시장에서 원·달러 환율(주간 종가 기준)은 전 거래일보다 6.8원 오른 1515.7원에 거래를 마쳤다. 지난 23일(1517.30원) 이후 일주일 만에 다시 1510원대를 넘어섰다. 전쟁 직전인 지난달 27일(1439.70원)과 비교하면 약 한 달 만에 76원 급등했다. 이어진 야간 거래에선 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 1520원을 터치했다. 중동 지역 갈등이 장기화하면서 글로벌 자금이 안전자산인 달러로 몰린 여파다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스도 장중 100.34까지 올랐다. 1500원대 환율이 사실상 ‘뉴노멀’로 자리 잡은 셈이다.원화 약세는 에너지·원자재 수입 의존도가 높은 우리나라에 수입물가 상승 압력으로 작용한다. 그 여파는 전기료와 공산품, 생활물가 전반으로 번진다. 유가와 환율이 함께 뛰며 ‘비싼 달러’로 ‘더 비싸진 원유’를 사와야 하는 상황이다. 이중 충격이 불가피하다.유가도 심상치 않다. 이날 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 각각 배럴당 110달러, 100달러 선을 재돌파했다. 전쟁 이전 60달러대와 비교하면 배 가까이 뛰었다. 미국의 지상군 투입 가능성이 제기되면서 시장의 시선은 협상보다 확전에 쏠려 있다. 문정희 KB국민은행 연구원은 “확전 시 유가는 130달러, 환율은 1550원 수준까지 가능성을 열어둬야 한다”고 했다.증시도 혼란에 빠졌다. 코스피는 이날 전 거래일보다 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30에 거래를 마쳤다. 지난달 27일(6244.13)과 비교해 1000포인트 가까이 빠졌다. 외국인 투자자들은 2조1302억원을 순매도하며 8거래일 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다.금융시장에 악순환이 펼쳐지는 것은 고환율·고유가·증시 불안이 서로 영향을 주고받으며 충격을 키우는 구조이기 때문이다. 환율이 오르면 수입 물가가 뛴다. 유가가 상승하면 기업과 가계의 비용 부담이 커진다. 고환율은 외국인 투자자의 매도를 유도해 증시가 내려앉는다. 증시 약세는 기업 실적 전망, 투자심리, 소비 여력을 위축시킨다.대외 충격이 누적되면서 스태그플레이션 가능성도 고개를 들고 있다.허준영 서강대 경제학과 교수는 "증시 하락과 환율 절하가 겹치면서 경기 흐름도 예상보다 비관적으로 바뀌고 있다"며 "극단적인 형태는 아니더라도 완만한 스태그플레이션 압력은 나타날 수 있다"고 했다.정부는 이를 타개하기 위해 25조원 규모의 추가경정예산 편성 카드를 꺼내 들었다. 중동발 충격으로부터 물가 변동에 취약한 계층을 보호하고, 위축된 내수를 떠받치겠다는 취지다. 하지만 공급망을 탄탄히 하는 대책이 더 중요하다는 지적도 제기된다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 "추경보다 우선해야 할 것은 에너지 공급처를 안정적으로 확보하는 일"이라며 "좀 비싸더라도 확실한 공급처를 찾는 게 더 시급하다"고 말했다.박세환 박성영 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지