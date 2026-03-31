아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴
임대사업자·법인 15곳 조사 돌입
총 3141채… 탈루 2800억원 특정
국세청이 재산세나 종합부동산세 등 각종 세제 혜택을 받으면서 탈루까지 일삼은 민간임대주택 사업자 15곳에 대한 세무조사에 30일 돌입했다. 이들이 보유한 아파트는 모두 3141채이고, 공시가격 기준 9558억원 규모에 달한다. 법인 5곳과 개인사업자 10명이 조사 선상에 올랐다. 국세청은 이들의 탈루 세액 규모를 총 2800억원으로 특정하고 강도 높은 세무조사를 실시하기로 했다.
이번 조사는 수도권에 다주택을 보유한 임대사업자들을 정조준했다. 우선 강남 3구(서초·강남·송파구)와 한강 벨트(마포·용산·성동·강동·광진·동작구) 포함 서울에 아파트 5채 이상을 보유한 개인 임대사업자 중 7명이 조사 대상에 올랐다. 최다 보유자는 아파트 247채를 갖고 있다. 아파트 100채 이상을 보유한 법인 5곳도 세무조사를 받는다.
수도권에만 200채 이상 아파트를 보유한 임대사업자 A씨의 경우 제도를 악용한 대표 사례로 꼽힌다. 거래 상대방이 세금계산서를 줄 필요가 없는 일반인이라는 점을 악용해 40여 채의 임대 수익 8억여원을 신고하지 않았다. 종합소득세를 줄이려는 의도다. 임대업자는 인테리어 비용에 대한 세액공제를 받을 수 없는데, 다른 법인이 발주한 것처럼 속여 20억원이 넘는 공제를 받기도 했다. A씨는 특수관계인 회사 직원들에게 시세보다 30% 저렴한 가격에 부동산을 양도한 것처럼 ‘다운 계약서’를 써 양도소득세를 탈루한 혐의도 받는다.
아파트 건설업체 3곳도 조사 대상이다. 건설업체 B사의 경우 사익편취 혐의를 받고 있다. 업무와 관련 없는 사주 일가의 별장 공사비에 법인 자금 50억원을 들였다. 또 사주 일가를 위한 슈퍼카 8대를 사는데도 15억원을 썼다.
국세청은 향후에도 임대사업자 대상 세무조사를 이어나간다는 방침이다. 다만 시점은 명시하지 않았다. 안덕수 국세청 조사국장은 “지속적으로 탈루 혐의를 검증할 방침”이라며 “부동산 시장 정상화에도 일조할 수 있을 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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