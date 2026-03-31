수세기 만에 멈춘 종려주일 미사… 이스라엘, 비난 쏟아지자 철회
안전 이유로 ‘성묘교회’ 미사 저지
이스라엘이 부활절을 1주일 앞둔 종려주일에 예루살렘 성묘교회 출입을 막아 국제사회의 거센 비판에 직면했다.
AP통신에 따르면 이스라엘 경찰은 29일(현지시간) 종려주일 미사 집전을 위해 성묘교회에 입장하려던 라틴 총대주교 피에르바티스타 피차발라 추기경과 프란체스코 이엘포 신부를 가로막았다. 이스라엘 경찰은 성명에서 “이란의 공격으로부터 생명을 보호하는 조치”라며 “군 지침에 따라 예루살렘 구시가지 내 모든 성지에 (출입) 제한이 적용됐다”고 밝혔다.
성묘교회는 예수 그리스도가 부활하기 전 안치됐던 묘지에 세워졌다. 종려주일은 십자가 고난을 앞둔 예수의 예루살렘 입성을 기념하는 날이다. 총대주교청과 성지관리소는 공동성명을 내고 “성묘교회에서 종려주일 미사가 집전되지 않은 것은 수세기 만에 처음”이라며 이스라엘 경찰을 규탄했다.
국제사회의 성토도 빗발쳤다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “기독교인에 대한 모욕”이라고 비판했고, 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이스라엘 대사를 초치했다. 마이크 허커비 주이스라엘 미국대사도 “추기경의 출입을 막은 것은 유감스러운 월권행위”라고 밝혔다.
논란이 확산되자 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 직접 나서 성묘교회 통제를 해제했다. 그는 엑스에 “피차발라 추기경의 신변 안전에 대한 (경찰의) 우려를 이해한다”면서도 “미사가 집전될 수 있도록 당국에 조치를 지시했다”고 밝혔다.
교황 레오 14세는 이날 바티칸 성베드로 광장에서 열린 종려주일 미사에서 “예수는 무기를 들지 않았고 어떤 전쟁도 치르지 않았다”며 “전쟁하려는 사람들의 기도는 거부당할 것”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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