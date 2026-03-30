美 지상군 투입이 승부수 될까… “장기 점령 불가능… 압박용” 분석
호르무즈 뺏으면 이란 굴복 판단
하르그섬 점령해도 ‘장기 관리’ 한계
미국이 이란 전황을 뒤집을 핵심 카드로 고심 중인 호르무즈 해협 내 섬 점령 작전은 도널드 트럼프 행정부가 마주한 최대 딜레마로 꼽힌다. 이란이 볼모로 잡은 호르무즈 해협의 통제권을 빼앗아 저항을 무력화한다는 구상이지만 지상군 투입의 성공 여부를 장담할 수 없고 설령 목표를 달성하더라도 장기적 관리가 쉽지 않다.
30일 정부 소식통은 “미국이 지상군을 투입하지 않는 한 이란을 상대로 뚜렷한 승기를 잡지 못하는 것이 현실인데, 섬에 대한 영향력을 유지하려면 장기 주둔이 불가피하다는 점이 문제”라고 말했다.
현재 거론되는 미국의 지상군 투입은 대규모 육상 지상전이 아니라 호르무즈 해협의 섬을 겨냥한 단기 상륙작전일 가능성이 크다. 세계 경제를 흔드는 호르무즈 해협의 통제권을 확보하면 전쟁의 ‘승리’를 선언할 수 있다는 전략적 판단에서다. 초기에는 해협 내 3개 섬이 주요 표적으로 거론됐으나, 현재는 작전 가능성이 7개 섬으로까지 확대된 것으로 전해졌다.
조비연 세종연구소 연구위원은 “최근 사우디아라비아가 킹파드 공군기지를 미군이 사용하도록 허용한 정황을 보면 미 측도 (지상군 투입 작전이) 승산이 있다고 판단한 것으로 보인다”며 “호르무즈 해협을 빼앗으면 이란의 굴복을 끌어낼 수 있다고 보는 것”이라고 말했다.
전문가들은 그러나 섬을 대상으로 한 상륙작전의 한계도 분명하다고 지적했다. 본토와 달리 섬은 한시적으로 점령하더라도 병력이 철수하는 순간 방위를 지속하기가 어렵다. 미군의 장기 주둔은 현실적으로 쉽지 않고, 연안 장악 없는 섬 점령은 반쪽짜리 승리에 그칠 수 있다.
반길주 국립외교원 교수는 “단기 목표의 상륙작전을 단행하더라도 작전은 몇 주가량 지속하는 수준에 그칠 수밖에 없다”며 “이후 이란이 다시 섬을 장악할 가능성이 커 전략적으로 손실이 큰 선택”이라고 평가했다. 이 때문에 지상군 투입 엄포가 협상 전략의 일환이라는 해석도 나온다. 반 교수는 “지상전을 벌여도 미국이 확실한 승기를 잡기 어렵다”며 “협상력을 높이기 위해서 아주 짧은 기간 호르무즈 해협을 장악했다가 철수할 수 있음을 보여주며 이란을 압박하려는 것”이라고 설명했다.
호르무즈 해협 탈환이 이란 내부 분열을 키우려는 전략이라는 시각도 있다. 조 연구위원은 “지금도 이란 내부에서 현 정권에 대한 반감이 이어지고 있다”며 “호르무즈 해협의 주도권을 빼앗기면 자금줄이 막히고, 내분이 일어날 수 있다”고 말했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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