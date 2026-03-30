[단독] 사라지는 ‘어르신 손발’… 농촌 별정우체국 84곳 폐쇄

인구 줄고 승계자 없어 감소 추세

“택배도, 은행도 막막” 소외 우려

지방소멸 따른 인프라 붕괴 단면

인프라 부족, 소멸 가속화 ‘악순환’

지난해 7월 문을 닫은 충북 옥천군 군북면 자모리 옥천군북우체국 입구에 철제 셔터가 내려가 있다. 오른쪽 사진은 옥천군북우체국의 폐국을 알리는 현수막. 김영우 자모리 이장 제공, 인스타그램 캡처

충북 옥천군 군북면 자모리 김영우(67) 이장은 매주 주민들의 ‘택배 배송’을 도맡고 있다. 지난해 7월 마을 유일의 ‘옥천군북우체국’이 문을 닫으면서 기존보다 5㎞ 더 떨어진 옥천우체국까지 오가야 한다. 그가 운전하는 트럭에는 고령의 주민들이 가족에게 보내는 손편지와 텃밭에서 캔 감자, 고구마 등이 실린다. 김 이장은 30일 국민일보에 “손주와 손녀에게 택배라도 보내려는 고령의 주민들은 막막한 심정”이라고 말했다.



마을 주민의 우편배달부 역할을 해온 ‘별정우체국’이 문을 닫는 사례가 줄을 잇고 있다. 별정우체국은 민간인이 국가로부터 위임받아 운영하는 우체국을 말한다. 1960년대 우체국이 없는 지역에도 보편적 서비스를 제공하기 위한 취지로 설립됐지만 지방 소멸 위기의 직격타를 맞고 있다.



이날 별정우체국중앙회가 국민일보에 제공한 자료에 따르면 지난 10년간 전국에서 별정우체국 84곳이 문을 닫았다. 이 중 20곳(23.8%)이 아예 폐쇄됐고, 45곳(53.6%)은 기존 예금·보험 등 금융업무가 사라진 우편취급국으로 전환됐다. 나머지 19곳(22.6%)에는 일반우체국·출장소 등이 들어섰다. 이달 기준 남아있는 전국 별정우체국은 669곳이다. 최근 전북 정읍시 옹동면에선 별정우체국 폐국 여부를 두고 우정 당국과 주민이 갈등을 빚고 있다.



별정우체국이 사라지면서 지역 주민들은 금융소외 계층으로 전락하고 있다. 도서산간 주민들에게는 우체국, 농협 등이 사실상 유일한 금융 창구이기 때문이다. 김 이장은 “주민들이 사소한 은행 업무조차 홀로 할 수 없어 타지에 사는 자녀에게 부탁해 처리하고 있다”고 말했다.



하지만 우편 업무가 대부분 전산화되고 지역 거주 인구가 급감하는 상황에서 별정우체국을 무작정 존치하는 데 대한 이견도 존재한다. 별정우체국법에 따르면 피지정인이 사망할 경우 자녀·배우자 또는 피지정인의 추천을 받은 자가 운영권을 승계할 수 있다. 하지만 최근 10여년 사이 폐국한 별정우체국 84곳 중 66곳(78.6%)이 자진 반납으로 문을 닫았다. 별정우체국을 이어받아 운영할 주민이 지역에 남아 있지 않기 때문이다. 15곳(17.9%)은 공금 유용이나 갑질 등으로 징계받고 폐쇄됐고 3곳(3.5%)은 운영자의 파산·사망으로 문을 닫았다.



전문가들은 지방 소멸을 막기 위해서라도 농촌 기반시설의 지속가능성을 고민해야 한다고 제언했다. 농촌사회학자인 정은정 작가는 “소멸지역의 우체국은 단순 행정 서비스 제공 창구 이상의 역할을 한다”며 “우체국과 학교, 보건소 등 기초적인 생활 인프라가 사라지는 상황 속에서 지역 살리기는 불가능할 것”이라고 말했다. 조문석 한성대학교 행정학과 교수도 “별정우체국과 같은 시설의 부재는 지역 공동화를 가속시킬 수 있다. 재정적 측면보다 보편적 서비스 차원의 접근이 필요하다”고 강조했다.



이주은 이정헌 기자 juny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 충북 옥천군 군북면 자모리 김영우(67) 이장은 매주 주민들의 ‘택배 배송’을 도맡고 있다. 지난해 7월 마을 유일의 ‘옥천군북우체국’이 문을 닫으면서 기존보다 5㎞ 더 떨어진 옥천우체국까지 오가야 한다. 그가 운전하는 트럭에는 고령의 주민들이 가족에게 보내는 손편지와 텃밭에서 캔 감자, 고구마 등이 실린다. 김 이장은 30일 국민일보에 “손주와 손녀에게 택배라도 보내려는 고령의 주민들은 막막한 심정”이라고 말했다.마을 주민의 우편배달부 역할을 해온 ‘별정우체국’이 문을 닫는 사례가 줄을 잇고 있다. 별정우체국은 민간인이 국가로부터 위임받아 운영하는 우체국을 말한다. 1960년대 우체국이 없는 지역에도 보편적 서비스를 제공하기 위한 취지로 설립됐지만 지방 소멸 위기의 직격타를 맞고 있다.이날 별정우체국중앙회가 국민일보에 제공한 자료에 따르면 지난 10년간 전국에서 별정우체국 84곳이 문을 닫았다. 이 중 20곳(23.8%)이 아예 폐쇄됐고, 45곳(53.6%)은 기존 예금·보험 등 금융업무가 사라진 우편취급국으로 전환됐다. 나머지 19곳(22.6%)에는 일반우체국·출장소 등이 들어섰다. 이달 기준 남아있는 전국 별정우체국은 669곳이다. 최근 전북 정읍시 옹동면에선 별정우체국 폐국 여부를 두고 우정 당국과 주민이 갈등을 빚고 있다.별정우체국이 사라지면서 지역 주민들은 금융소외 계층으로 전락하고 있다. 도서산간 주민들에게는 우체국, 농협 등이 사실상 유일한 금융 창구이기 때문이다. 김 이장은 “주민들이 사소한 은행 업무조차 홀로 할 수 없어 타지에 사는 자녀에게 부탁해 처리하고 있다”고 말했다.하지만 우편 업무가 대부분 전산화되고 지역 거주 인구가 급감하는 상황에서 별정우체국을 무작정 존치하는 데 대한 이견도 존재한다. 별정우체국법에 따르면 피지정인이 사망할 경우 자녀·배우자 또는 피지정인의 추천을 받은 자가 운영권을 승계할 수 있다. 하지만 최근 10여년 사이 폐국한 별정우체국 84곳 중 66곳(78.6%)이 자진 반납으로 문을 닫았다. 별정우체국을 이어받아 운영할 주민이 지역에 남아 있지 않기 때문이다. 15곳(17.9%)은 공금 유용이나 갑질 등으로 징계받고 폐쇄됐고 3곳(3.5%)은 운영자의 파산·사망으로 문을 닫았다.전문가들은 지방 소멸을 막기 위해서라도 농촌 기반시설의 지속가능성을 고민해야 한다고 제언했다. 농촌사회학자인 정은정 작가는 “소멸지역의 우체국은 단순 행정 서비스 제공 창구 이상의 역할을 한다”며 “우체국과 학교, 보건소 등 기초적인 생활 인프라가 사라지는 상황 속에서 지역 살리기는 불가능할 것”이라고 말했다. 조문석 한성대학교 행정학과 교수도 “별정우체국과 같은 시설의 부재는 지역 공동화를 가속시킬 수 있다. 재정적 측면보다 보편적 서비스 차원의 접근이 필요하다”고 강조했다.이주은 이정헌 기자 juny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지