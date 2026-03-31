‘국평 이하’ 작은 집 몰리는 서울 청약 수요
2023년부터 경쟁률 기류 바뀌어
고분양가·고강도 대출규제 원인
서울 아파트 청약시장에서 중소형 평형 아파트에 수요가 몰리는 현상이 4년째 계속되고 있다. 분양가는 치솟은 반면 정부의 고강도 대출규제로 돈을 구하기는 힘들어지면서 대형 평형 청약에 당첨되더라도 비용을 감당할 수 없어진 게 주 원인으로 해석된다.
30일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난 27일까지 올해 서울 분양 아파트 중 전용면적 85㎡ 이하 면적의 1순위 평균 청약 경쟁률은 36.81대 1로 집계됐다. 이에 반해 85㎡ 초과 면적의 경쟁률은 6.96대 1에 그쳤다. 경쟁률을 살펴보면 전용면적 85㎡ 이하 면적의 청약 경쟁률이 초과 면적 경쟁률보다 약 5배나 많은 셈이다.
수년전까지 서울 아파트 청약시장에서는 대형 면적이 선호받았다. 2020년은 전용 85㎡ 초과의 평균 경쟁률이 269.90대 1인 반면에 전용 85㎡ 이하는 72.90대 1이었다. 이듬해인 2021년에도 전용 85㎡ 초과의 평균 경쟁률은 342.78대 1, 전용 85㎡ 이하는 110.72대 1이었다.
집값이 하락한 2022년에도 경쟁률 자체는 줄었을지언정 대형 면적의 우세는 유지됐다. 전용 85㎡ 초과 경쟁률이 31.14대 1이었고 전용 85㎡ 이하는 9.94대 1이었다. 앞선 두 해와 마찬가지로 중소형 면적의 경쟁률이 대형 면적의 3분의 1도 안되었던 셈이다.
기류가 바뀐 건 2023년이다. 당시 전용 85㎡ 이하 경쟁률은 57.59대 1로 전용 85㎡ 초과의 경쟁률 47.66대 1을 앞질렀다. 이듬해인 2024년에는 이 경향이 절정에 달해 전용 85㎡ 이하 경쟁률이 137.48대 1을 기록, 전용 85㎡ 초과가 기록한 12.96대 1의 10배를 넘었다. 지난해도 전용 85㎡ 이하 경쟁률은 169.29대 1이었던 데 비해 전용 85㎡ 초과의 경쟁률은 52.67대 1이었다. 이같은 현상은 최근 대형 면적 아파트의 공급량이 중소형보다 현저하게 적음에도 유지되고 있다. 지난해 서울 아파트 전용 85㎡ 이하 면적의 일반공급 물량은 1722가구였지만, 전용 85㎡ 초과 면적은 222가구에 불과했다.
주택도시보증공사(HUG)에 따르면 지난달 기준 1년간 3.3㎡당 평균 분양가는 5264만원에 달했다. 현재 분양가가 15억원, 25억원을 초과하는 아파트는 대출 한도가 각각 4억원, 2억원으로 묶인 상태다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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