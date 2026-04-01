게임 방향 이용자가 결정… 넷마블 ‘솔: 인챈트’ 시선집중
출시 전부터 업데이트 투표로 결정
단일 계정 내 3개 캐릭터 동시 육성
넷마블의 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’는 장르의 정체성을 재정의하려는 대담한 시도가 엿보인다. 올해 초 대형 MMORPG 신작이 부재한 상황에서 상반기 출시를 목표로 담금질 중인 이 게임이 해당 장르 팬들에게 특히 주목받는 이유다. ‘리니지M’의 핵심 개발진이 모여 설립한 개발사 알트나인이 제작 중이라는 점은 솔: 인챈트의 정통성과 기술적 완성도에 대한 기대치를 높인다. 여기에 넷마블의 라이브 서비스 운영 노하우가 결합하면서 개발과 서비스 양 측면에서 높은 완성도를 보여줄 것이란 전망이 나온다.
가장 주목할 점은 기존의 수동적인 플레이 방식을 뒤엎는 ‘신권(神權)’ 시스템이다. 그간 MMORPG에서 이용자는 개발사가 짜놓은 기획과 운영의 틀 안에서 움직이는 소비자에 불과했다. 하지만 ‘솔: 인챈트’는 게임의 핵심 운영 주권을 이용자에게 이양한다. 서버 내 생태계와 콘텐츠가 열리는 시점뿐 아니라 다음 업데이트의 방향성까지 이용자의 선택으로 결정되는 구조다. 게임이 고정된 결과물이라는 관념을 타파하고 이용자와 함께 호흡하며 변화하는 유기체로서 생태계를 조성하겠다는 개발진의 의중이 서려있다.
출시 전 단계부터 첫 업데이트 클래스를 이용자 투표로 결정하게 한 시도는 개발사의 철학이 단순한 구호에 그치지 않음을 보여준다. 이러한 시스템은 이용자 간의 정치적 연대와 협상을 심화하며 MMORPG의 본질인 사회적 상호작용을 더욱 강화할 것으로 평가된다.
캐릭터 성장 시스템에서도 획기적인 변화를 꾀했다. 대표적으로 도입된 ‘스쿼드 모드’는 별도의 다중 계정 없이 하나의 계정에서 최대 3개 캐릭터를 동시에 육성할 수 있는 시스템이다. 캐릭터 간의 시너지를 고려한 전략적인 육성의 편의성을 극대화하겠다는 설계다. 여기에 ‘24시간 연속 무접속 플레이 모드’가 결합해 이용자들의 일상과 게임 플레이가 공존하면서 캐릭터 성장 효율을 높일 수 있도록 했다. 직접 플레이하지 않는 시간에도 자신의 캐릭터가 성장하는 과정을 지켜보며 성취감을 느낄 수 있는 환경을 구축한 것이다.
넷마블은 ‘레이븐2’와 ‘RF 온라인 넥스트’, ‘뱀피르’를 통해 검증해 온 흥행 공식을 이번 신작에서 더욱 고도화한다는 계획이다. 개발사의 장르적 깊이와 퍼블리셔의 운영 노하우가 결합한 이 게임은 올해 상반기 MMORPG 시장의 향방을 가를 최대어로 평가받는다. 넷마블 관계자는 “솔: 인챈트는 이용자가 단순한 플레이를 넘어 운영 주체로 참여할 수 있도록 설계된 작품”이라며 “출시 전까지 완성도와 안정성 확보에 집중해 기존 MMORPG와는 차별화된 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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