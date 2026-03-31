종량제 봉투 사재기 확산… 대형마트, 구매 수량 제한
일부 편의점 품절… “공급 문제 없다”
중동전쟁 여파로 촉발된 나프타 대란의 충격이 쓰레기 종량제 봉투 사재기로까지 번지고 있다. 일부 대형마트에서는 판매량이 급증하자 구매 수량을 제한하는 등 대응에 나섰다.
30일 업계에 따르면 이마트·이마트에브리데이의 종량제 봉투 판매량은 지난 22~29일 기준 지난해 같은 기간보다 287% 증가했다. 롯데마트도 지난 23~28일 판매량이 140% 늘었다. 이외에 음식물쓰레기 봉투 판매량도 131% 늘었고, 지퍼백(81%)·비닐백(93%) 등의 판매량도 급증했다.
편의점은 판매량이 더 가파르다. 품절 우려에 오픈런(개점시간 구매)이 이어지면서 GS25의 경우 지난 22∼26일 종량제봉투 판매량이 전주 대비 325% 폭증하고 음식물 처리 봉투 판매량은 278% 늘었다. 일부 편의점은 이미 품절 현상까지 나타나고 있다.
이에 주요 대형마트들은 종량제봉투 품절 우려에 따라 한시적으로 구매 수량을 제한하고 있다. 이마트는 약 80여개 점포, 롯데마트는 10여개 점포에서 구매 수량 제한을 시행 중이다. 지자체별 종량제 봉투 제조사가 달라 재고와 수급 현황에 차이가 있어 점포별 구매 제한 수량은 상이하다. 홈플러스는 지난 24일 각 점포에 수급 상황에 따라 1인당 1묶음으로 구매를 제한할 수 있도록 가이드라인을 전달했다.
가맹점 형태인 편의점의 경우 종량제 봉투를 점주들이 개별적으로 지자체에 주문하기 때문에 점포별 보유 재고 물량에 차이가 있다. 편의점 관계자는 “기본적으로 많이 가져다 놓고 판매하는 상품이 아니어서 동이 나는 측면도 있다”며 “전체적인 공급에는 문제가 없는 것으로 파악하고 있다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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