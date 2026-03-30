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‘청년’ 대신 ‘논란’만 키운 국힘판 청년오디션

입력:2026-03-30 18:54
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[정치 언박싱]

새 얼굴 찾겠다며 기성정치 답습
10명 선발했지만 윤어게인 다수

심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 젊은 새 얼굴을 찾겠다며 꺼내든 ‘청년오디션’이 논란만 남긴 채 종료됐다. 6·3 지방선거에 내세울 청년 정치인 10명을 뽑았지만 ‘윤어게인’ 인사가 포함되는 등 신선함보다는 기성 정치만 답습했다는 비판이다.

국민의힘은 30일 최고위원회의에서 지난 28일 진행한 청년오디션 지역별 우승자 10명을 공개했다. 이들은 추후 각 광역 시·도당 의결을 거쳐 비례대표 의원 당선권 공천을 받는다. 우재준 청년최고위원은 “의미 있는 발걸음이었다”고 자평했지만 당내에선 아쉬웠다는 지적이 적지 않다. 실력과 비전만으로 청년 인재를 찾는다는 취지와 달리 ‘새로움’은 없었다는 평가다. 한 초선 의원은 “신선한 방식으로 시도했지만 실패한 것 같다”며 “지원자가 많이 없던 점도 안타까웠다. 당이 민심을 못 보고 있다”고 말했다.

당내에서 절윤(윤석열 절연) 공방이 이어지는 상황에서 윤어게인 논란이 있는 인물들이 두드러진 점도 아쉽다는 평가다. 심사위원 중 한 명인 코미디언 이혁재씨는 윤석열 전 대통령을 옹호하는 집회에 참석해 비판을 받았다. 최종 우승자 중엔 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄을 두둔했던 인물이 포함됐다. 경남 지역 우승자인 김영록(창원시의원)씨는 지난해 3월 탄핵 반대 집회에 참석한 후 ‘윤석열 대통령 만세’라는 글을 페이스북에 올렸고, 인천 지역 우승자 이범석씨는 극우 성향의 신전국대학생대표자협의회(신전대협) 공동의장으로 활동한 이력이 논란이 됐다.

오디션 진행 과정에서 당 내홍만 부각됐다는 지적도 있다. 한 오디션 참가자는 단상에 올라 “한동훈 복당, 한동훈 만세”만 외치고 오디션을 떠났다. 당권파와 친한(친한동훈)계 간 갈등 양상이 청년오디션에도 그대로 전이된 셈이다. 윤상현 의원은 “정책과 비전 경쟁이 아니라 일부 참가자의 돌출행동이 주목받은 점이 아쉽다”며 “기준과 운영 원칙을 정교하게 설계했어야 했다”고 말했다.

우승자 10명 중 8명은 당내에서 꾸준히 활동해온 인물이라는 점은 신선함을 추구한 오디션 취지를 반감시켰다. 국민의힘 소속 한 청년 당원은 “이미 당내에서 활동했던 사람들을 몰아주려고 만든 기획이 아닌가 싶다”고 비판했다.

오디션을 기획했던 우 청년최고위원은 “당 안팎으로 일부 미숙한 점에 대한 비판이 제기된 것도 사실이다. 지적을 겸허히 받아들인다”며 “완성도 높은 제도로 발전시켜나갈 수 있도록 앞으로도 지속해서 보완하고 노력해 가겠다”고 말했다.

박준상 기자 junwith@kmib.co.kr

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