‘청년’ 대신 ‘논란’만 키운 국힘판 청년오디션
[정치 언박싱]
새 얼굴 찾겠다며 기성정치 답습
10명 선발했지만 윤어게인 다수
국민의힘이 젊은 새 얼굴을 찾겠다며 꺼내든 ‘청년오디션’이 논란만 남긴 채 종료됐다. 6·3 지방선거에 내세울 청년 정치인 10명을 뽑았지만 ‘윤어게인’ 인사가 포함되는 등 신선함보다는 기성 정치만 답습했다는 비판이다.
국민의힘은 30일 최고위원회의에서 지난 28일 진행한 청년오디션 지역별 우승자 10명을 공개했다. 이들은 추후 각 광역 시·도당 의결을 거쳐 비례대표 의원 당선권 공천을 받는다. 우재준 청년최고위원은 “의미 있는 발걸음이었다”고 자평했지만 당내에선 아쉬웠다는 지적이 적지 않다. 실력과 비전만으로 청년 인재를 찾는다는 취지와 달리 ‘새로움’은 없었다는 평가다. 한 초선 의원은 “신선한 방식으로 시도했지만 실패한 것 같다”며 “지원자가 많이 없던 점도 안타까웠다. 당이 민심을 못 보고 있다”고 말했다.
당내에서 절윤(윤석열 절연) 공방이 이어지는 상황에서 윤어게인 논란이 있는 인물들이 두드러진 점도 아쉽다는 평가다. 심사위원 중 한 명인 코미디언 이혁재씨는 윤석열 전 대통령을 옹호하는 집회에 참석해 비판을 받았다. 최종 우승자 중엔 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄을 두둔했던 인물이 포함됐다. 경남 지역 우승자인 김영록(창원시의원)씨는 지난해 3월 탄핵 반대 집회에 참석한 후 ‘윤석열 대통령 만세’라는 글을 페이스북에 올렸고, 인천 지역 우승자 이범석씨는 극우 성향의 신전국대학생대표자협의회(신전대협) 공동의장으로 활동한 이력이 논란이 됐다.
오디션 진행 과정에서 당 내홍만 부각됐다는 지적도 있다. 한 오디션 참가자는 단상에 올라 “한동훈 복당, 한동훈 만세”만 외치고 오디션을 떠났다. 당권파와 친한(친한동훈)계 간 갈등 양상이 청년오디션에도 그대로 전이된 셈이다. 윤상현 의원은 “정책과 비전 경쟁이 아니라 일부 참가자의 돌출행동이 주목받은 점이 아쉽다”며 “기준과 운영 원칙을 정교하게 설계했어야 했다”고 말했다.
우승자 10명 중 8명은 당내에서 꾸준히 활동해온 인물이라는 점은 신선함을 추구한 오디션 취지를 반감시켰다. 국민의힘 소속 한 청년 당원은 “이미 당내에서 활동했던 사람들을 몰아주려고 만든 기획이 아닌가 싶다”고 비판했다.
오디션을 기획했던 우 청년최고위원은 “당 안팎으로 일부 미숙한 점에 대한 비판이 제기된 것도 사실이다. 지적을 겸허히 받아들인다”며 “완성도 높은 제도로 발전시켜나갈 수 있도록 앞으로도 지속해서 보완하고 노력해 가겠다”고 말했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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