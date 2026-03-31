LG이노텍, 美 SW기업 손잡고 자율주행차·로봇 공략 가속
어플라이드 인튜이션과 파트너십
문혁수 “자율주행 새기준 제공할 것”
LG이노텍이 미국 자율주행 소프트웨어(SW) 전문 기업 ‘어플라이드 인튜이션’과 손잡고 카메라·라이다·레이더 등 자율주행 센서 모듈의 성능 고도화에 나선다.
LG이노텍은 30일 어플라이드 인튜이션과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 미국에 본사를 둔 어플라이드 인튜이션은 자율주행 SW와 시뮬레이션 전문 기업으로 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있다고 LG이노텍은 설명했다.
이번 협력을 통해 LG이노텍은 어플라이드 인튜이션의 테스트 차량에 자체 개발한 센싱 모듈을 장착, 미국과 유럽, 일본 등에서 도로 주행 데이터를 수집한다. 지역별 도로 인프라, 교통 흐름, 기후 조건 등 다양한 환경 데이터를 기반으로 개선점을 파악해 모듈의 성능을 고도화한다는 계획이다.
LG이노텍은 이어 디지털 트윈 기술을 활용한 ‘가상 센서’(Virtual Sensor)를 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 적용한다. 카메라 라이다 레이더를 아우르는 센서 ‘풀세트’를 업계 처음으로 가상 환경에 구현해 실제 주행환경과 유사한 수준에서 테스트를 진행한다. 이를 통해 자율주행차의 출시 시점을 한층 앞당길 것으로 보고 있다.
양사는 자율주행을 넘어 로봇 등 신사업 분야까지 확장해 피지컬 AI 시장에서 주도권을 확보한다는 구상이다. 문혁수(사진 왼쪽) LG이노텍 사장은 “자율주행 SW 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 어플라이드 인튜이션과 협력해 고객에게 자율주행의 새로운 기준의 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다. 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 최고경영자(CEO)는 “이번 협력을 통해 완성차 업체들이 자율주행차 개발 단계에서 양산 단계로 수월하게 전환할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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