“소방시설 신경썼더라면…” 오열한 안전공업 참사 유족
43년간 공장 지킨 오상열씨 발인 화재
사망자 14명 장례절차 마무리
경찰 “내부에 기름 가득” 진술 확보
안전공업 화재 사망자 고(故) 오상열(64)씨 발인식이 30일 오전 대전 건양대병원 장례식장에서 엄수됐다. 그의 장례를 끝으로 화재 사망자 14명의 장례 절차가 모두 마무리됐다.
오씨는 1983년 첫 직장으로 안전공업에 입사, 43년간 공장을 지킨 베테랑이다. 정년 이후에도 후배에게 경험을 전수해달라는 회사의 요청을 받고 계속해서 근무했다. 왕복 2시간가량 걸리는 회사까지의 거리, 이른 오전부터 저녁 늦게까지 이어지는 고된 업무 때문에 올해까지만 근무하고 손을 놓을 예정이었다.
오씨는 퇴근 이후 손녀와 함께 몇 시간 동안 종이접기를 할 정도로 자상한 할아버지였다. 그를 다시 볼 수 없게 됐다는 생각에 가족들은 끝내 눈물을 참지 못하고 오열했다. 오씨의 아내는 운구차에 실리는 남편의 관을 바라보며 넋을 잃은 듯 “어떡해”라고 되뇌다 주저앉았다.
유가족들은 철저한 조사와 안전 책임을 다하지 않은 관련자들에 대한 엄벌을 요구했다. 현장감식에 참여한 유가족 대표 송영록씨는 화재가 진화된 지 한참 지났는데도 현장에 여전히 기름기가 많았다고 설명했다. 송씨는 “눈에 가장 먼저 들어온 것은 환경이 너무 열악하다는 점이었다. 천장부터 바닥까지 기름 성분이 뒤섞인 상태였다”며 “발화 지점으로 추정되는 곳은 위험해서 외부에서 봤는데 상부를 떠받치고 있는 ‘H빔’이 녹았을 정도였다”고 말했다.
유가족들은 피해자들로부터 “회사에 화재가 자주 발생했다”는 말을 들었다고 전했다. 일부 유가족은 피해자가 소화기로 불을 직접 진압했다는 말을 들었다고 한다.
송씨는 “가족들에게 공통적으로 들은 얘기가 화재가 계속 발생했다는 말이었다. 이번에도 자체 진화할 수 있을 정도의 화재라고 생각했기 때문에 대피가 늦어진 것으로 보인다”고 말했다. 또 “안전 교육 등이 어떻게 진행됐는지 확인된 바가 없어서 아쉽다”고 덧붙였다.
송씨는 “소방시설 등을 신경 써서 개선했다면 대형 참사로 이어지진 않았을 것”이라며 “경찰이 압수수색을 했기에 관련 자료는 충분히 모았을 거로 생각한다. 관련자들이 조사에 성실히 임하고 책임이 있다면 처벌을 받길 바란다”고 말했다.
경찰은 이날까지 유족·부상자 48명에 대한 조사를 마쳤다. 그동안 소방 훈련이 형식적으로만 이뤄졌고 공장 내부에 기름이 가득해 바닥이 미끄러웠다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 손주환 대표 등 안전공업 경영진 6명에 대해선 출국금지 조치를 했다. 경찰 관계자는 “최초 발화지점으로 추정되는 동관 1층 생산라인 붕괴 상태가 심각하다”며 “감식을 위해 철거가 필요한 만큼 유관기관과 협의해 절차를 진행하겠다”고 밝혔다.
대전시도 노후 산업단지와 공장 건물에 대한 전면적인 안전 점검을 추진한다. 이장우 대전시장은 이날 주간업무회의에서 대전 1~4공단, 테크노밸리와 물류단지 등을 대상으로 전수조사를 지시했다.
대전=전희진 김성준 기자 heejin@kmib.co.kr
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