무안공항 7월 재개항 어려워… “추가 수색 등 예정”
담장·로컬라이저 주변 등 조사 계획
잔해 재조사서 유해 38점 등 수습
무안국제공항 7월 재개항이 사실상 무산됐다. 유해 및 유류품 수습을 위해 공항 외곽 지역에 대한 추가 조사를 하기로 했다.
30일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 등에 따르면 지난달 12일부터 지난 27일까지 11차례 이뤄진 잔해 재조사에서 유해추정 물체 107점, 유류품 794묶음, 휴대폰 6점이 뒤늦게 수습됐다. 이중 유해추정 물체 38점은 희생자 28명의 유해로 확인됐다. 62점은 현재 국립과학수사연구원에서 유전자 분석이 진행 중이다.
4월부터는 공항 외곽에 대한 조사가 시작된다. 국무조정실 산하 항공철도사고조사위원회 등 관계기관은 공항 담장과 로컬라이저 주변 등에서 추가 수색에 나설 방침이다. 국과수 등 250명 규모의 인력이 투입될 예정이다. 구체적인 수색 순서와 일정은 조만간 확정될 예정이다.
추가 조사가 예고되면서 당초 7월을 목표로 추진했던 무안공항 재개항은 늦춰질 전망이다. 국토교통부가 발표한 2026년 하계 정기 항공편 운항 계획에도 무안국제공항 노선은 포함되지 않았다.
재개항 논의보다 유해 미수습에 따른 추가 조사가 우선적으로 고려되면서 연내 재개항이 힘들다는 관측이 나온 것이다. 공항 재개항 여부를 결정하는 국토부는 추가 조사 과정을 살펴본 뒤 재개항 논의에 들어갈 것으로 보인다.
유가족협의회는 뒤늦게나마 잔해 재조사와 추가 조사가 이뤄지는 데 대해 환영 입장을 밝혔다. 다만 유족들은 참사 1년이 넘도록 진상규명과 수습이 더딘 데 대해 엄정한 책임자 처벌을 촉구하고 있다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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