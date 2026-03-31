무인매장 범죄 늘자… ‘AI 보안’ 33% 급증
에스원 능동형 보안 수요↑
절도 피해 보상서비스도 운영
무인매장에서 절도와 기물 파손 범죄가 잇따르며 인공지능(AI) 기반 보안 솔루션을 도입하는 매장이 빠르게 늘고 있다. CCTV 녹화 영상을 사후에 확인하는 수준을 넘어 범죄를 실시간으로 감지·대응할 수 있는 ‘능동형 보안’ 수요가 커지는 양상이다.
에스원은 30일 “무인매장 전용 AI 보안 솔루션 계약이 지난해보다 33% 증가했다”고 밝혔다. 에스원의 솔루션은 AI CCTV가 매장 내 난동이나 장시간 체류 등 이상 행동을 실시간 감지해 관제센터에 전달하는 방식이다. 이후 센터는 점주 스마트폰에 ‘실시간 푸시’(알림)를 전송한다. 실제 한 무인매장에서는 10대 2명이 새벽 시간대 장시간 머무는 것이 AI CCTV에 감지됐고, 즉시 점주에게 알림이 전송됐다. 점주가 영상을 확인했을 때 이들은 진열 상품을 가방에 옮겨 담는 중이었고, 점주의 경찰 신고로 인근에서 검거됐다.
관제센터의 원격 대응도 가능하다. 이상 행동 신호가 관제센터로 자동 전송되면 관제 요원이 매장 스피커를 통해 경고 방송을 송출해 범행 중단을 유도한다. 상황이 해소되지 않으면 보안 요원이 현장에 출동한다.
절도 피해 보상 서비스도 운영한다. 에스원은 점주가 직접 용의자를 찾거나 용의자 사진을 공개해 법적 위험을 감수하지 않도록 최대 1000만원 한도의 보상을 제공한다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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