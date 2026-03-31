뜨는 서부산… 대한항공·부산시, 2천억 투자 MOU
5만㎡ 규모 항공우주 공장 건립
가덕신공항 연계 클러스터 탄력
부산시가 대한항공으로부터 2000억원 규모 투자를 끌어내며 서부산을 항공우주산업 중심지로 육성하는 발판을 마련했다. 가덕도신공항과 연계한 ‘미래항공 클러스터’ 구축도 탄력을 받게 됐다.
부산시는 30일 강서구 대한항공 부산테크센터에서 대한항공과 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
이에 따라 대한항공은 부산테크센터 내 유휴 부지 3만6300여㎡에 연면적 5만2800여㎡ 규모의 항공우주 신규 공장을 건립한다. 공장은 미래형 무인기 제조와 차세대 민항기 부품 생산, 군용기 개조 및 성능 개량을 수행하는 다목적 시설로 활용될 예정이다. 무인기 산업은 방산뿐 아니라 물류·관광·재난 대응 등 다양한 분야로 확장되고 있어 성장성 높은 분야로 평가된다.
대한항공은 부산에서 민항기 부품 설계·제작과 무인기 개발, 항공기 유지보수정비(MRO) 사업을 운영해 왔다. 이번 투자를 통해 신규 항공우주 사업 대응 역량도 강화하게 된다.
시는 항공우주 분야 최대 규모인 이번 투자가 서부산 산업 구조를 미래형 항공우주산업으로 전환하는 계기가 될 것으로 본다. 대한항공을 앵커기업으로 산업단지 조성과 기업 유치, 관련 산업 집적화를 추진하고 ‘지·산·학·연’ 협력체계를 강화해 대형 모빌리티 부품 조립 복합공정 시스템 개발 등 대규모 연구·개발(R&D) 과제 추진에도 속도를 낼 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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