‘퐁피두센터 한화’ 63빌딩에 개관
장 미셸 빌모트 설계… 6월 오픈
피카소 등 큐비즘 조명 개관전
한화문화재단은 63빌딩 별관을 전면 리모델링해 조성한 미술관 ‘퐁피두센터 한화’(사진)를 오는 6월 4일 개관한다고 30일 밝혔다.
프랑스 퐁피두센터와 파트너십으로 설립되는 미술관은 500평 규모의 전시실 2개를 포함 지상 4층 규모로 조성됐다. 설계는 루브르 박물관 리노베이션과 인천국제공항 프로젝트를 맡았던 프랑스 건축가 장 미셸 빌모트가 맡았다.
개관전은 20세기 미술의 전환점인 큐비즘을 조명하는 ‘큐비스트: 시각의 혁신가들’로 정해졌다. 파블로 피카소, 조르주 브라크, 페르낭 레제, 후안 그리스 등 40여명의 작품 90여 점이 공개된다. 피카소가 제작한 대형 발레 무대막은 국내 최초로 전시되는 것이다.
이성수 한화문화재단 이사장은 “퐁피두센터 한화는 서울의 일상 속에서 세계적인 컬렉션을 만나는 새로운 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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