이탈리아 북부 파르마 인근 미술관에서 오귀스트 르누아르, 폴 세잔, 앙리 마티스의 작품 등 약 156억원 상당의 그림이 3분 만에 도난당했다.
이탈리아 국영방송 RAI 산하 지역뉴스 TGR은 30일(현지시간) 이탈리아 경찰을 인용해 지난 22일 밤 복면을 쓴 남성들로 보이는 4인조 도둑이 파르마 인근 마냐니 로카 재단 정문을 통해 침입해 1층 프랑스 전시관에 있던 미술품을 훔쳐 달아났다고 전했다.
미술관 측은 범행이 채 3분도 걸리지 않았으며 경보 시스템이 작동하자 도둑들이 정원을 가로지른 후 담을 넘었다고 밝혔다. 이어 범행이 “체계적이고 조직적으로 이뤄진 것으로 보인다”고 덧붙였다.
도난된 작품에는 르누아르가 1917년쯤 완성한 캔버스 유화 ‘물고기’, 세잔이 1890년쯤 그린 수채화 ‘체리가 있는 정물’, 마티스의 1922년작 ‘테라스 위의 오달리스크’ 등이 포함됐다. BBC는 “평가액이 600만 유로(104억원)인 ‘물고기’를 포함해 전체 피해 규모가 약 900만 유로(156억원)에 달할 것”으로 추산했다.
마냐니 로카 재단은 미술품 수집가이자 음악·미술 평론가인 루이지 마냐니가 1977년 자신의 부모를 기리기 위해 설립한 재단으로, 재단 이름 역시 부모의 성에서 따왔다. 마냐니 사후에는 그의 가족이 운영하고 있다.
영국 일간 가디언은 이번 사건이 “유럽의 주요 박물관을 노린 일련의 강도 사건 중 가장 최근 사례”라며 “지난해 10월에도 4인조 절도범이 프랑스 파리 루브르 박물관에서 단 7분 만에 약 1500억원 상당의 왕실 보석을 훔쳐 달아났다”고 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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르누아르·세잔 등 156억 상당 미술품 3분 만에 도난당해
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