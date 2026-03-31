게리 우들런드, 뇌종양 수술 후 PGA투어 첫 우승
“어려움을 겪고 계신 분들이 있다면 나를 보며 포기하지 않기를 바란다.”
뇌종양 수술 후 필드로 돌아와 미국프로골프(PGA)투어 대회 정상에 우뚝 선 게리 우들런드(미국·사진)의 메시지다.
우들런드는 30일(한국시간) 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열린 PGA투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈(총상금 990만 달러)에서 우승했다. 2019년 6월 US오픈 이후 6년9개월 만에 PGA투어 통산 5승을 달성한 것.
올해 41세인 우들런드는 2023년 뇌종양 진단을 받고 그해 9월 뇌수술을 받았다. 머리 옆쪽에 야구공 크기만 한 구멍을 내고 진행된 수술이었다. 이듬해 필드로 복귀한 뒤 이렇다 할 성적을 못 내다가 지난해 휴스턴오픈에서 준우승을 차지해 재기 가능성을 보였다.
이달 초 우들런드는 “수술 후 불안감과 경계심 때문에 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받았다”며 대회 도중 갑자기 울음이 터지거나 화장실에 숨어야 할 때도 있었다고 털어놨다. 그는 우승 후 인터뷰에서 “골프는 개인 스포츠라고 하지만 저는 오늘 혼자가 아니었다”며 “우리 팀과 가족, 또 골프계 많은 분의 도움으로 이런 결과를 얻을 수 있었다”고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사