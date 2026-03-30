시사 전체기사 [포토] 정청래 고기잡이 민생 체험 입력:2026-03-30 00:00 수정:2026-03-30 00:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 지난 28일 새벽 경북 영덕 앞바다에서 조업에 참여해 잡은 물고기를 옮기고 있다. 더불어민주당 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘고문기술자’ 이근안의 표창들, 박탈되나?…李 “당연한 조치” 2 與 속도전에 野 속도조절… 전쟁 추경 놓고 여야 전운 고조 3 고심하던 정부, 유엔 북한인권결의안 동참 4 조국, ‘출퇴근 대중교통 한시 무료화’ 제안…“이번 추경 넣어야” 5 김민석 “생필품 수급 최우선…오일쇼크 수준 선제 대처” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘워라밸’ 대신 ‘N잡러’ 전선으로… ‘통계 밖 노동’ 되레 늘었다 2 민간도 차량5부제? 구윤철 “유가 120~130달러 되면…” 3 한달새 30조 던진 외국인, 언제 돌아올까… “관건은 환율” 4 서울 휘발유값 사흘 연속 올라… 2000원대 눈앞 5 아무리 상법 개정하면 뭐하나… 빚 상환용, 길 터준 국민연금 해당분야별 기사 더보기 1 부자도 받는 기초연금 메스… “신규 진입 노인부터 걸러내야” 2 서울 15과목, 강원 7과목… 현실로 나타난 고교학점제 ‘선택권 양극화’ 3 창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑ 4 소멸지역 고립 노인들 “살아도 사는 게 아냐” 5 ‘2m 음주운전’ 50대에 무죄 선고, 이유는? 해당분야별 기사 더보기 1 도쿄 ‘벚꽃 성지’에 대형 가림막 등장… 사상 처음 2 이란, 호르무즈 통제권 굳혀가나… 태국·파키스탄과 선박 통과 합의 3 [르포]“이란 전쟁, 이유도 듣지 못 했다”…미국 전역에서 ‘노 킹스’ 역대 최대 시위 4 美 재무 “이란 원유, 한국·일본 등에 갈 수 있다” 제재 해제 옹호 5 “中, ‘링크드인’ 이용해 나토·EU 기밀정보 빼내” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕사남’ 역대 흥행 3위 등극…매출액은 ‘명량’도 제치고 1위 2 인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’ 3 개막 시리즈 2년 연속 매진, 난타전으로 막 올린 프로야구 4 우즈의 자동차 사고, 약물 중독이 원인?…지인 “마약성 진통제 오피오이드 탓” 증언 5 ‘도깨비’ 공유·김고은 재회한다… 10주년 기념 여행 예능 해당분야별 기사 더보기 1 볼보, 준대형 전기 SUV EX90 내달 1일 출시 2 현대차·기아, iF 디자인 어워드 32개 수상… PV5 금상 3 가수와 뮤지컬배우로 활동해도 “발레는 나의 집” 4 흙으로 만든 악기 ‘훈’과 ‘율기’의 울림 속으로 5 소노인터내셔널, 봄맞이 특별 기획전 ‘소노 스프링 에디션’ 진행 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 차량 5부제 민간 확대 가능성 시사… 정부, ‘에너지 절약’ 방점 이란, 호르무즈 통제권 굳혀가나… 태국·파키스탄과 선박 통과 합의 서울 휘발유값 사흘 연속 올라… 2000원대 눈앞 ‘워라밸’ 대신 ‘N잡러’ 전선으로… ‘통계 밖 노동’ 되레 늘었다 소멸지역 고립 노인들 “살아도 사는 게 아냐” 개막 시리즈 2년 연속 매진, 난타전으로 막 올린 프로야구 서울 15과목, 강원 7과목… 현실로 나타난 고교학점제 ‘선택권 양극화’ [단독] 미제 급증에 ‘2학년’까지 투입…평검사들 “버틸 자신이 없다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요