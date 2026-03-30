현대캐피탈 대역전 드라마, 2년 연속 챔프전 진출
우리카드 상대 두 차례 리버스 스윕 여자부는 GS칼텍스가 챔프전행
현대캐피탈이 대한항공의 챔피언결정전(챔프전) 상대로 결정됐다. 플레이오프(PO)에서 우리카드의 돌풍을 잠재우며 인천행 티켓을 따냈다.
현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 2025-2026 V리그 PO 2차전에서 우리카드를 세트스코어 3대 2(22-25 22-25 25-18 41-39 15-12)로 꺾었다. 1차전에 이어 두 경기 연속 리버스 스윕(먼저 두 세트를 내주고 승리)을 완성한 현대캐피탈은 시리즈 전적 2승으로 통산 14번째이자 2년 연속 챔프전 무대에 올랐다.
명승부가 연출됐다. 1, 2세트를 내리 내준 현대캐피탈은 3세트 들어 일찌감치 점수 차를 벌린 뒤 이준협의 서브 에이스로 반격의 시작을 알렸다. 4세트에선 치열한 접전이 펼쳐졌다. 한때 7점 차까지 뒤졌던 현대캐피탈은 듀스를 만드는 데 성공했고, 이후 15차례 듀스를 주고받은 끝에 상대 범실과 레오의 오픈 공격으로 세트를 따냈다. 5세트에서 대역전극의 마침표를 찍었다. 14-12에서 상대 범실을 이끌어내며 길었던 승부를 매듭지었다.
2년 연속 챔프전에서 라이벌 매치가 성사됐다. 현대캐피탈과 대한항공은 나란히 다섯 차례 챔프전 우승을 차지하며 20년 V리그 역사에서 절반의 우승을 나눠 가졌다. 양 팀은 지난 시즌에도 챔프전에서 맞붙었고, 현대캐피탈이 대한항공의 챔프전 5연패를 저지하며 트레블(정규리그 1위·챔프전 우승·컵대회 우승)을 달성했다.
우리카드의 ‘박철우 매직’은 PO에서 막을 내렸다. 박철우 감독대행 부임 이후 후반기 14승 4패를 기록하며 정규리그 4위로 봄 배구 막차에 올라탄 데 이어 준PO에서도 승리를 따냈다. 정규리그 막판에 보여준 조직력을 바탕으로 다음 시즌 더 높은 도약을 기대하게 했다.
여자부에선 실바의 가공할 공격력을 앞세운 GS칼텍스가 5년 만에 챔프전에 진출했다. 전날 PO에서 현대건설을 상대로 시리즈 스윕(전 경기 승리)을 거뒀다. GS칼텍스는 여자배구 역사상 처음으로 준PO와 PO를 거쳐 챔프전 트로피에 도전한다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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