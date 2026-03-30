호르무즈 불안 틈탄 홍해 위협… 아라비아반도 양면 봉쇄 우려
뱃길 끊길 위기 사우디, 참전 촉각
이란 하루 701회 공습 피해 ‘최다’
이란, 미군 기지 및 주변국 맹폭
친이란 ‘저항의 축’인 예멘 후티 반군이 참전하면서 이란 전쟁의 전선이 아라비아반도 양쪽 바다로 확대될 위기에 놓였다. 후티가 홍해를 가로막을 경우 사우디아라비아가 참전할 수 있다는 전망도 나온다.
영국 싱크탱크 채텀하우스의 예멘 출신 전문가인 파레아 알무슬리미 중동·북아프리카 연구원은 28일(현지시간) 가디언에 “후티의 참전은 심각하고 깊이 우려스러운 확전을 의미한다”며 “불안정한 전쟁을 확산시킬 위험이 있고, 중동 안정과 국제 무역에 중대한 영향을 미칠 것”이라고 전망했다. 이어 “주요 무역 해상로, 특히 홍해와 바브엘만데브 해협에 미칠 잠재적 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “중동 전역 산업·군사 시설이 더 큰 위험에 노출될 것”이라고 지적했다.
홍해는 이집트 수에즈 운하와 연결된 아라비아반도 서쪽 바닷길이다. 홍해 남쪽 끝 예멘과 아프리카 지부티 사이의 좁은 길목인 바브엘만데브 해협은 인도양을 왕래하는 해상로의 관문 역할을 하고 있다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 바브엘만데브 해협의 일평균 원유 물동량은 2023년 기준 930만 배럴로 세계 점유율의 약 10%를 차지한다. 후티가 이 해협을 틀어막으면 사우디는 동·서 양면의 해상로를 모두 잃게 된다.
가디언은 “호르무즈 해협이 이란에 의해 봉쇄된 상황에서 바브엘만데브 해협까지 가로막히면 사우디와 후티의 충돌이 다시 시작될 수 있다”고 짚었다. 후티는 2015년 수도 사하 등 예멘 서부를 장악한 뒤 북쪽에 국경을 맞댄 사우디와 2022년 휴전 협정을 체결할 때까지 7년간 무력 충돌을 벌였다.
일각에선 후티가 호르무즈 해협의 불안이 고조되는 시점을 노려 의도적으로 전쟁에 가담했다고 분석한다. 파이낸셜타임스(FT)는 미국 국제전략 자문사 바샤리포트의 모하메드 알바샤 설립자를 인용해 “후티의 참전은 의도적인 것”이라며 “즉각적인 대규모 대응을 유발하지 않으면서도 다시 판을 흔들 수 있게 해준다. 그들이 그 점에 걸고 있다”고 보도했다.
사우디가 군사 행동에 나서면 이란의 미사일·드론 공격에 시달려 온 아랍에미리트(UAE)와 바레인도 동참해 지역전쟁화할 가능성이 있다. UAE는 호르무즈 해협에서 상선을 호위하는 군사 연합을 구축하기 위해 수십개국을 설득하고 있다고 FT가 전했다.
한 달을 넘긴 전황도 악화 일로에 있다. 미국 인권단체 인권활동가통신(HRANA)은 이날 “이란 전역에 24시간 동안 최소 701차례 공격이 가해져 최소 173명의 군·민간인 사상자가 추가됐다”며 “일간 횟수로는 개전 이후 최대 규모”라고 밝혔다.
이란도 중동 주변국의 미군 기지와 산업 시설에 대한 공세를 늦추지 않았다. 이란 혁명수비대는 29일 성명에서 “UAE와 바레인의 알루미늄 공장을 미사일과 드론으로 타격했다”며 “UAE 공장은 연간 130만t의 알루미늄이 생산되는 시설”이라고 밝혔다. 앞서 지난 27일 사우디 수도 리야드 남쪽 프린스술탄 공군기지는 이란의 미사일·드론 공격을 받아 미군 12명이 다치고 최소 2대의 KC-135 공중급유기가 파손됐다. 블룸버그통신은 “3억 달러(약 4520억원)짜리 E-3 센트리 조기경보통제기(AWACS) 1대도 프린스술탄 기지에서 파괴됐다”며 “미군이 전 세계에 운용 중인 60여대 중 처음으로 손실된 사례”라고 전했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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