시사 전체기사 [포토] 정청래 고기잡이 민생 체험 입력:2026-03-29 21:16 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 지난 28일 새벽 경북 영덕 앞바다에서 조업에 참여해 잡은 물고기를 옮기고 있다.국회사진기자단 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이혁재 “아스팔트 청년도 우리 자산…장동혁 중심으로 승리” 2 ‘고문기술자’ 이근안의 표창들, 박탈되나?…李 “당연한 조치” 3 조국, ‘출퇴근 대중교통 한시 무료화’ 제안…“이번 추경 넣어야” 4 李대통령 “靑, 다주택 공직자 집 팔아라 말라 하지 않는다” 일축 5 김정은, 새 고체엔진시험 참관…“전략적 군사력 최강 올려” 해당분야별 기사 더보기 1 하닉 -6%, 샌디스크 -11%… 구글 ‘터보퀀트’ 대체 뭐길래 2 ‘종량제 봉투 원료’ 나프타, 27일부터 수출 전면 금지 3 민간도 차량5부제? 구윤철 “유가 120~130달러 되면…” 4 “엔비디아마저 4.16%↓” 트럼프와 구글이 뒤흔든 투심 5 ‘BTS 공연’ 특수, 광화문·명동보다 성수동 상권이 누렸다 해당분야별 기사 더보기 1 부자도 받는 기초연금 메스… “신규 진입 노인부터 걸러내야” 2 프로포폴 투약 후 차 몰다 사고 낸 30대 검찰에 넘겨져 3 [단독] 미제 급증에 ‘2학년’까지 투입…평검사들 “버틸 자신이 없다” 4 창원 상가 주차장 칼부림으로 중태 빠진 20대 여성 끝내 숨져 5 ‘2m 음주운전’ 50대에 무죄 선고, 이유는? 해당분야별 기사 더보기 1 도쿄 ‘벚꽃 성지’에 대형 가림막 등장… 사상 처음 2 충혈된 눈…‘음주 또는 약물 운전’ 우즈 머그샷 공개 3 [르포]“이란 전쟁, 이유도 듣지 못 했다”…미국 전역에서 ‘노 킹스’ 역대 최대 시위 4 인류의 아침 깨운 커피, 멸종 경고음 울렸다 5 美 병력 3500명 중동 배치 완료…“지상전 가능성 대비” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕사남’ 역대 흥행 3위 등극…매출액은 ‘명량’도 제치고 1위 2 인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’ 3 7년 만에 개봉하는 ‘끝장수사’… 익숙한 설정, 편견 깨지는 재미 4 ‘도깨비’ 공유·김고은 재회한다… 10주년 기념 여행 예능 5 개막 시리즈 2년 연속 매진, 난타전으로 막 올린 프로야구 해당분야별 기사 더보기 1 ‘하루 30분’ 산책, 젊은 여성 유방암 위험 대폭 낮춰 2 유한하기에 무한히 아름다운 삶 3 양지혜 피아노 독주회, 한수경 파이프오르간 독주회 4 흙으로 만든 악기 ‘훈’과 ‘율기’의 울림 속으로 5 에버랜드 개장 50주년, 새로운 서커스와 불꽃쇼 공연으로 업그레이드 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 서울 휘발유값 사흘 연속 올라… 2000원대 눈앞 ‘워라밸’ 대신 ‘N잡러’ 전선으로… ‘통계 밖 노동’ 되레 늘었다 소멸지역 고립 노인들 “살아도 사는 게 아냐” 개막 시리즈 2년 연속 매진, 난타전으로 막 올린 프로야구 서울 15과목, 강원 7과목… 현실로 나타난 고교학점제 ‘선택권 양극화’ 민간도 차량5부제? 구윤철 “유가 120~130달러 되면…” [단독] 미제 급증에 ‘2학년’까지 투입…평검사들 “버틸 자신이 없다” 日 ‘위안부’ 피해 할머니 또 별세…생존자 이젠 5명뿐 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요