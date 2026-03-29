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[포토] 정청래 고기잡이 민생 체험

입력:2026-03-29 21:16
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정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 지난 28일 새벽 경북 영덕 앞바다에서 조업에 참여해 잡은 물고기를 옮기고 있다.

국회사진기자단

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