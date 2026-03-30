나프타 부족분 상쇄 어려워… 업계, 버티기 안간힘
산업부, 수출 금지 긴급 조치 시행
업계 “효과 제한적일 것” 시각 많아
정부가 산업 전반의 ‘나프타 대란’을 막기 위해 수출 전면 통제라는 초강수를 꺼낸 상황에서 석유화학 업계도 ‘4월 위기’를 넘기기 위한 총력전을 벌이고 있다. 수출을 제한해도 나프타 부족분을 상쇄하기는 역부족인 만큼 공장 가동을 최소한으로 유지하면서 대체 수급처 확보 등 버티기에 안간힘을 쓰는 분위기다.
산업통상자원부는 지난 27일 0시부터 나프타 수출을 원칙적으로 금지하는 긴급 조치를 시행했다. 기존 계약 물량에도 적용되며, 예외적으로 수출을 하려면 산업부 장관의 승인을 받아야 한다.
‘산업의 쌀’로 불리는 나프타는 플라스틱과 고무 등 석유화학 소재를 생산하는 데 필수적인 핵심 원료다. 국내 수요의 45%를 수입하는데, 중동산 비중이 77%에 달한다. 최근 중동 사태로 나프타 수급 차질이 빚어지자 업계에선 4월부터 나프타가 없어 공장을 멈추는 지경에 몰릴 수 있다는 위기설이 확산됐다. 실제 LG화학이 지난 23일 여수 2공장 가동을 중단하자, 이를 시작으로 산업 전반이 줄타격을 입을 거라는 우려도 커졌다.
정부는 수출 제한 조치로 4월까지는 나프타 수급에 문제가 없다고 설명한다. 그러나 업계에서는 이번 조치의 효과가 제한적일 거라는 관측이 우세하다. 한국석유공사 통계에 따르면 지난해 나프타 수출량은 3423만 배럴로 국내 생산의 11.7% 수준에 그쳤다. 급한 불을 끄는 데 도움은 되겠지만, 근본적인 공급 부족 상태를 해소하기엔 역부족이라는 평가다.
나프타분해시설(NCC)을 운영하는 주요 석화 기업들은 이미 공장 가동률을 50~60% 수준으로 최소화한 상태다. 공장을 한번 멈추면 재가동을 위해 설비를 재정비 하는 데 1~2개월이 소요되기 때문에 운영을 중단하는 것은 최후의 수단이나 다름 없다. 다만 공장 가동률이 일정 수준 이상으로 떨어지면 가동 중단보다 수익성이 악화돼 무작정 가동률을 낮출 수만도 없다는 게 업계 관계자의 설명이다.
결국 관건은 대체 원료 확보다. 정부는 최근 미국과 협의해 러시아산 원유·나프타를 도입할 수 있도록 제재 리스크와 달러 외 통화 결제 문제를 해결했다고 밝혔다. 러시아는 러시아·우크라이나 전쟁 이전인 2021년까지만 해도 한국의 나프타 수입 1위 국가였다.
업계는 이 방안도 여전히 불확실성이 크다고 본다. 러시아산 원유·나프타 제재 완화 기간이 다음달 11일까지로 짧은 데다, 미국이 현재 해상에 떠 있는 제품만 제재 완화 대상으로 규정해 거래 대상과 품질의 신뢰성을 담보하기 어려운 점 등이 리스크로 거론된다.
가장 큰 장벽은 중동 사태가 장기화되면서 천정부지로 치솟은 가격이다. 올 1월 초 배럴당 56달러였던 나프타 가격은 지난 27일 기준 133달러를 기록했다. 업계 관계자는 29일 “공장 가동 유지를 위해 러시아산뿐 아니라 대체 루트를 찾는 데 총력을 기울이고 있지만, 기업 입장에선 가격을 따지지 않고 무작정 들여올 수도 없는 일”이라며 “해결책을 강구하면서 어떻게든 버티고 있는 상황”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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