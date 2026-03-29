홍해까지 막히나, 후티 반군 참전… 美해병대 중동 도착
WP “미 국방부, 기습작전 검토 중”
트럼프 공습 유예에도 확전 조짐
예멘의 친이란 무장세력 후티 반군이 이스라엘을 향해 첫 군사 행동에 나선 후 홍해 입구 봉쇄가 선택지 중 하나라고 밝혔다. 미국 제31해병원정대가 중동에 도착한 상황에서 미 국방부가 수주간의 지상 작전을 검토 중이라는 보도까지 나오는 등 확전에 대한 우려가 고조되고 있다.
야히야 사리 후티 대변인은 28일(현지시간) 알마시라 위성 TV를 통해 발표한 성명에서 “이스라엘 적의 주요 군사 목표물을 겨냥해 미사일 공격 등 첫 번째 군사 작전을 수행했다”며 “목표가 달성될 때까지, 저항 전선에 대한 공격이 중단될 때까지 우리의 작전은 계속될 것”이라고 했다. 지난달 28일 이란에 대한 공격이 시작된 이후 후티가 군사 행동에 나선 것은 이번이 처음이다.
후티 참전은 국제 원유 물동량의 약 10% 정도가 지나가는 홍해 입구 통항이 힘들어질 수 있다는 점에서 큰 위협이 된다. 홍해 입구는 바브엘만데브(아랍어로 ‘눈물의 문’이라는 뜻) 해협으로 아라비아반도 남서부 예멘과 동아프리카 지부티 사이에 있다. 후티는 2023년 10월 7일 하마스의 공격에 이은 이스라엘의 가자 침공 이후 해협의 선박을 공격해 홍해 통항을 위협해 왔다. 모하메드 만수르 후티 정보부 차관은 이날 알아라비아TV와의 인터뷰에서 “우리는 이 전투를 단계적으로 진행하고 있으며, 바브알만데브 해협을 봉쇄하는 것도 우리의 선택지 중 하나”라고 말했다.
도널드 트럼프 대통령의 잇따른 공격 유예에도 미국이 수주간의 지상 작전을 준비 중이라는 보도도 나왔다. 워싱턴포스트(WP)는 이날 국방부의 지상 작전 준비를 보도하며 “트럼프 대통령이 이 계획을 승인할 경우 이 작전은 전쟁의 새로운 국면을 열게 될 것이며 이는 지난 4주보다 미군에게 훨씬 더 위험한 상황이 될 수 있다”고 전했다. 다만 WP는 이번 계획 중인 지상 작전이 이뤄져도 전면 침공 수준에는 한참 못 미치며 그 대신 특수부대와 일반 보병이 혼합된 형태의 기습 작전이 이뤄질 가능성이 있다고 전했다.
미군 증강도 이어졌다. 미 중부사령부는 이날 엑스에 27일 3500명의 해군·해병대로 이뤄진 트리폴리 상륙준비단이 중동에 도착했다고 밝혔다. 미군은 작전 보안상 이유로 해병대원들의 정확한 위치는 공개하지 않았다. 여기에 월스트리트저널이 트럼프 행정부가 중동에 주둔 중인 병력에 더해 보병과 기갑부대 등 1만명을 추가 투입하는 방안도 검토하고 있다고 보도해 지상군 규모는 1만7000명까지 증가할 수 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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