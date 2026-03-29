檢 ‘도이치 주가조작 수사 무마’ 관련 ‘불기소 문건’ 시점·지시자 등 정조준
2차 종합특검 수사 핵심 쟁점은
2차 종합특검이 수사 중인 ‘도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹’과 관련해 핵심 쟁점은 검찰 내부에서 작성된 ‘불기소 문건’의 작성 이유·시점과 최초 지시자로 요약된다. 특검은 검찰이 김건희 여사에 대해 무혐의 처분을 미리 정해두고 불기소 처분한 것으로 의심한다. 그러나 당시 수사팀은 ‘통상적인 수사 절차’라며 의혹을 부인하고 있다.
29일 법조계에 따르면 특검은 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패수사2부 수사팀이 김 여사에 대한 불기소 처분을 위해 대면 조사도 하기 전에 ‘불기소 문건’을 작성했는지 조사 중이다. 문건에는 주가조작 의혹에 대한 김 여사의 예상 변론과 함께 불기소 처분에 대한 내용이 담겼다.
문건의 최종 수정 시점은 2024년 5월로 알려졌는데, 이는 검찰의 김 여사 대면 조사보다 두 달가량 앞선 시점이다. 검찰은 같은 해 7월 20일 김 여사를 조사하고 10월 17일 불기소 처분했다. 앞서 김건희 특검은 2024년 5월 이창수 전 서울중앙지검장 부임 직후 이 문건이 작성·수정돼 김 여사 불기소 처분에 영향을 미친 정황이 있다는 취지의 보고서를 종합특검에 넘겼다. 특검은 이 문건이 작성된 이유와 최초 지시자를 규명하는 데 수사력을 모으고 있다.
반면 당시 서울중앙지검 수사팀 관계자는 국민일보에 “수사팀에 있던 A검사가 수사를 진행하는 과정에서 답변 예상 내용을 정리한 것”이라며 “피의자의 예상 변소를 검토하는 것은 수사 과정에서 당연한 일”이라고 반박했다. 실제로 검찰은 통상 수사를 마무리 짓는 처분 전에 기소 또는 불기소 의견서를 미리 작성하기도 한다.
문건이 작성·수정된 시기를 규명하는 것도 종합특검 수사의 과제로 꼽힌다. 검찰 수사팀은 문건의 최초 작성 시기로 2023년을 지목하는데, 이는 이 전 지검장의 서울중앙지검 부임 전이다. 이 경우 이 전 지검장의 지시로 문건이 작성됐다고 보기 어렵게 된다.
특검이 수사 무마 의혹과 관련해 압수수색영장에 적시한 직권남용권리행사방해 혐의를 입증할 수 있을지도 주목된다. 직권남용 혐의를 적용하려면 김 여사 대해 기소 의견을 가졌던 수사팀 일원인 직권남용의 피해자를 파악해야 한다. 특검은 직권남용의 피해자로 최재훈 부장검사를 지목했는데, 최 부장검사는 직권남용은 존재하지 않았다는 입장이다. 향후 수사의 성패는 김 여사에 대한 불기소 처분을 압박한 직권남용 피의자를 특정할 수 있느냐에 따라 결정될 것으로 보인다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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