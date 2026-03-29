서울 벚꽃 공식 개화… 평년보다 열흘 빨라
따뜻한 기온 영향… 일주일 내 만개
올해보다 이른 개화는 네 차례뿐
최근 따뜻한 날이 이어지면서 서울에 벚꽃이 평년보다 열흘 일찍 피었다.
기상청은 29일 서울에 벚꽃이 피었다고 공식 발표했다. 지난해(4월 4일)보다 엿새, 평년(4월 8일)보다 열흘 빠른 개화다. 서울의 벚꽃 개화는 종로구 국립기상박물관 내 서울기상관측소에 지정된 왕벚나무(관측표준목) 한 가지에 세 송이 이상 벚꽃이 활짝 피었는지가 기준이 된다.
서울에 벚꽃이 평년보다 일찍 찾아온 건 최근 낮 최고기온이 20도 안팎으로 오르는 등 따뜻한 날씨가 이어진 데 따른 영향으로 보인다. 1922년 관측 이래 올해보다 벚꽃 개화 시기가 앞섰던 건 2014년(3월 28일), 2020년(3월 27일), 2021년(3월 24일), 2023년(3월 25일) 네 차례뿐이다.
서울 대표 벚꽃 명소인 여의도 윤중로 벚꽃도 이날 첫 꽃망울을 터뜨렸다. 윤중로 벚꽃 개화도 지난해보다 닷새 빠르고 평년(4월 6일)보다 8일 이르다. 윤중로 벚꽃은 국회 인근 관측표준목에 꽃이 핀 것을 기준으로 한다.
벚꽃은 개화하고 일주일 이내에 만개한다. 나무 한 그루에서 80% 이상 꽃이 활짝 핀 것을 만발로 보는데 서울의 평년 벚꽃 만발일은 4월 10일로 개화일(4월 8일)과 불과 이틀 차이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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