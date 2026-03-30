“주3회 투석 받아야 하는데… 읍내 병원까지 하루 5대 버스뿐”

우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.