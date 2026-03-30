이란, 호르무즈 통제권 굳혀가나… 태국·파키스탄과 선박 통과 합의
“트럼프는 ‘트럼프 해협’ 변경 검토”
인도네시아에 이어 파키스탄과 태국까지 이란과 개별 협상을 통해 호르무즈 해협 선박 통항권을 확보하면서 이란의 해협 통제권이 강화되고 있다.
AFP통신은 29일(현지시간) 아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 전날 기자회견에서 태국 유조선의 호르무즈 해협 안전 통과를 위한 합의를 이뤘다고 보도했다. 전날에는 안와르 아브라힘 말레이시아 총리가 방송 연설에서 이란 측이 호르무즈 해협을 통해 말레이시아 선박이 지나갈 수 있도록 허가했다고 발표했다.
파키스탄과 인도네시아도 전날 이란과 협의 결과 통항 허용 조치를 확보한 것으로 나타났다. 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 엑스(옛 트위터)에 “자국 선박 20척이 추가로 해협을 지날 수 있도록 이란과 합의했다”며 “매일 2척이 통과할 것”이라고 적었다. 바흐드 나빌 아흐마드 물라첼라 인도네시아 외교부 대변인도 같은 날 자국 유조선 통항 협의에서 이란이 호의적인 태도를 보였다고 전했다.
뉴욕타임스는 이란 의회가 호르무즈 해협을 지나는 선박으로부터 공식적으로 ‘통행료’를 부과하는 제도 도입을 추진 중이라고 지난 27일 보도했다. 이란은 개전 이후 중국·인도 등 일부 우호국 선박에 한해 통과를 선택적으로 허용해 왔으며, 이 과정에서 일부 선박으로부터 안전 보장을 대가로 약 200만 달러(약 30억원)를 받은 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 해협의 자유항행이 회복될 경우 지명을 ‘트럼프 해협’ 또는 ‘아메리카 해협’으로 변경하는 방안을 검토 중이라고 뉴욕포스트가 27일 보도했다. 뉴욕포스트는 행정부 고위 관계자를 인용해 “(미국이) 이를 지켜내고, 관리·통제하고, 자유항행을 보장하게 된다면 그곳을 왜 계속 그렇게(호르무즈라고) 불러야 하냐고 그는 믿고 있다”고 전했다.
트럼프는 플로리다주 마이애미 공개 행사 연설 도중 호르무즈 해협을 ‘트럼프 해협’으로 언급했다가 “내 말은 호르무즈 해협”이라고 정정했다. 그는 “실례했다, 정말 끔찍한 실수였다”면서도 “가짜 뉴스는 내가 실수로 그렇게 말했다고 보도하겠지만, 나는 실수를 거의 하지 않는다”고 했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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