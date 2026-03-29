소멸지역 고립 노인들 “살아도 사는 게 아냐”

강원도 홍천군 한 마을에 홀로 살던 60대 A씨는 지난해 봄 스스로 목숨을 끊었다. 취재진이 찾은 그의 집은 차량 진입조차 쉽지 않은 가파른 언덕 위에 있었다. 가장 가까운 이웃집까지 내려가려면 성인 걸음으로 20분은 족히 걸리는 외딴 위치였다. A씨는 생전 소를 키우기 위해 축사를 지을 수 있는 공터를 찾아 이곳에 터 잡았지만, 사업에 실패한 것으로 알려졌다.
당뇨와 심장병을 앓던 A씨는 여러 약을 복용하며 병원에 자주 실려 갔다고 한다. 식사를 제대로 챙기지 못해 영양 상태도 좋지 않았고, 심각한 청력 저하로 TV 볼륨을 크게 틀어놓는 일이 잦았다. 가족과의 관계도 단절된 상태였다. 그는 숨지기 전 “자식들이 거의 찾아오지 않는다” “사는 게 사는 게 아니다”는 말을 반복한 것으로 전해졌다.
같은 마을에 살던 80대 B씨도 지난해 6월 스스로 생을 마감했다. 여러 질환을 앓아 거동이 불편했던 그는 수년 전 아내와 사별한 뒤 경로당에도 발길을 끊었다. 인근 이웃은 “B씨가 저녁때면 마을을 혼자 걷는 등 우울증이 있어 보였다”고 말했다.
B씨에게 매주 반찬을 배달하던 지역 활동가 김홍식씨는 29일 “누군가 집을 찾으면 바깥세상 이야기를 자세히 물어보곤 하셨다”며 “돌아가시기 직전에도 저를 붙잡고 한참을 이야기했는데, 그날따라 불안했지만 오래 머물지 못한 게 마음에 남는다”고 했다.
자살률 상위 10곳 모두 인구감소지역
통계를 보면 인구감소지역의 자살률은 전국 평균보다 높은 것으로 나타난다. 김선민 조국혁신당 의원실이 국가데이터처 자료를 분석한 결과 인구감소지역 89곳의 2024년 자살률은 인구 10만명당 36.3명으로 전국 평균(29.1명)보다 25% 높았다. 특히 농촌을 중심으로 한 자살률 상위 10개 지역은 평균의 두 배에 달하는 자살률을 보였다.
국민일보는 최근 자살률 상위 1·2위 지역인 충남 청양군(10만명당 60.3명)과 강원도 홍천군(59.9명)을 찾아 취약계층 독거노인 6명과 지방자치단체 자살예방 태스크포스(TF)팀, 지역 활동가, 방문 약사 등을 만났다. 현장에서는 다수의 노인이 고독과 돌봄 공백 속에 놓여 있었다.
청양군의 한 마을에서 음독자살을 시도했던 70대 C씨는 흡사 폐가를 떠올리게 할 만큼 방치된 집에서 홀로 지내고 있었다. C씨는 음독 후유증으로 치아가 거의 녹아 음식을 먹는 것이 어려웠고, 거동도 불편해 보조장치 없이는 외출이 어려운 상태였다. 그는 하루 대부분의 시간을 불 꺼진 방에서 TV를 보며 지낸다.
청양군 좁은 언덕길에 사는 80대 D씨는 “왜 사는지 모르겠다”는 말을 습관처럼 되뇌었다. 몇 해 전 음주운전 차량과의 교통사고로 왼쪽 다리가 발목까지 부러져 철심을 박은 뒤 D씨의 일상은 급격히 무너졌다.
장을 보기 위해서는 버스를 타고 마트까지 가야 하지만 거동이 불편한 그에게 무거운 짐을 들고 언덕길을 오르는 일은 어렵다. 가족과의 연락도 끊긴 상태라 한 달 수입은 기초생활수급비 등을 합쳐 50만원 남짓이 전부다.
홍천에 사는 90대 E씨는 어스름이 깔린 오후에도 불을 켜지 않은 채 집 안에 홀로 앉아 있었다. 선천적 시각장애에 청력까지 악화한 그의 귀에 대고 취재진이 소리를 지르다시피 인사를 건네자 E씨는 반가운 표정으로 “얼른 들어와 앉으라”고 말했다. 남편과 친구들을 차례로 떠나보낸 그는 “숨만 붙어 있지 다 죽은 것과 같다” “얼른 죽고 싶은데 그것도 마음대로 안 된다”는 말만 반복했다. 일주일에 수차례 생활지도사가 E씨 집을 방문해 집안일을 돕고 있다.
“건강·관계·인프라 한꺼번에 무너져”
2023년 노인실태 조사에 따르면 최근 1년간 ‘자살을 생각한 적이 있다’고 응답한 노인의 비율은 농촌 1.5%, 도시는 0.9%로 집계됐다. 자살을 생각한 주된 이유로 ‘질병으로 인한 고통이나 불편’을 꼽은 비율은 읍·면 단위에 거주하는 노인이 62.9%로 도시(38.6%)보다 훨씬 높았다.
‘외로움’ 역시 농촌 노인이 자살을 떠올리게 만든 주요 원인(13.3%)으로 나타났으나 그 비율은 도시(29.5%)보다 낮았다. 다만 이는 농촌 노인의 질병으로 인한 고통이나 불편이 훨씬 커 상대적인 응답률이 낮았을 가능성이 있다. 해당 문항은 자살을 생각한 주된 이유 한 가지만 고르게 돼 있었다.
홍천군에서 ‘찾아가는 약사’ 활동을 하는 박신희 약사는 집마다 쌓인 약봉지를 살핀다. 박 약사는 “노인 10명 중 9명은 약을 복용하고, 10명 중 6명은 5가지 이상을 먹는다”며 “본인도 어떤 약을 먹는지 모르는 경우가 많아 다제약물 복용 실태를 점검하고 있다”고 말했다. 이어 “간단한 정신건강 체크표 조사를 해보면 10명 중 8명은 우울 상태인데, 홍천에 정신과 병원은 한 곳뿐”이라고 덧붙였다.
전문가들은 인구감소지역 노인 자살을 질병과 이동권 문제, 의료 접근성, 경제적 빈곤, 관계 단절 등이 복합적으로 겹쳐진 결과로 진단한다. 박지영 상지대 사회복지학과 교수는 이와 관련해 “노인 자살을 정신병리 문제로만 접근해서는 안 된다”며 “일상을 유지하기 어려울 만큼 통증은 심해지는데 병원은 멀고 지지할 가족도 없는 상황이 이어지면 삶의 의욕이 잠식되는 것”이라고 말했다. 또 “농촌의 경우 한 명의 자살이 지역 네트워크 전반에 큰 파급을 불러일으킬 수 있어 선제 대응과 촘촘한 관리가 필요하다”고 강조했다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
홍천·청양=이찬희 차민주 기자 becoming@kmib.co.kr
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