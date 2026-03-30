차량 5부제 민간 확대 가능성 시사… 정부, ‘에너지 절약’ 방점

구윤철 “유가 120∼130달러 땐 검토”

김용범 “나프타 지키려다 리튬 잃어”

석화 추가 수출 통제 가능성은 일축

전쟁 종결돼도 고유가 장기화 전망

공공부문 승용차 5부제 의무화 첫날인 지난 25일 서울시청 부설주차장에 관련 안내문이 설치돼있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 ‘차량 5부제’를 민간으로 확대 적용할 가능성을 시사했다. 국제유가가 배럴당 120~130달러까지 치솟으면 종합적으로 판단하겠다는 입장이다. 김용범 청와대 정책실장은 나프타 외 수출 통제 가능성에 선을 그었다. 정책 당국자들의 메시지를 보면 정책의 중심축이 에너지 가격 안정과 공급 원활화에서 민간 차원의 동참 강화로 이동하는 흐름이 보인다.



구 부총리는 29일 KBS 일요 진단에 출연해 “민간에도 5부제를 도입해야 하지 않을까 보고 있다”고 말했다. 지난 25일 0시부터 공공부문 차량 5부제를 의무 실시한 지 나흘 만에 민간부문 확대 가능성을 언급했다. 이틀 전과 비교하면 달라진 분위기가 읽힌다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 27일 한국경제인연합회 등 경제 6단체와 긴급 간담회를 개최하고 ‘자율적 5부제’ 동참을 당부했었다. 호르무즈 해협 봉쇄가 한 달 가까이 이어지면서 악화된 수급 상황을 감안한 것으로 분석된다.



기준점은 ‘자원안보 위기경보’(관심-주의-경계-심각) 변동 여부다. 구 부총리는 현 단계인 ‘주의’에서 3단계인 ‘관심’으로 격상될 경우 민간 차량 5부제를 시행할 수 있다고 밝혔다. 구 부총리는 “지금 100~110달러인 유가가 120~130달러까지 가면 종합적으로 보겠다”고 말했다. 시장 지표로 활용되는 브렌트유는 27일 기준 배럴당 105.32달러다. 현시점에는 좀 더 지켜보겠다는 뜻으로 풀이된다.



민간 차원에서 소비 감축 등 동참의 필요성도 강조했다. 구 부총리는 “경계경보쯤 되면 소비를 줄여야 한다”고 말했다. 그동안 석유 최고가격제 등 에너지 가격을 떨어뜨리는 방식이 정책 중심축이었다면, 앞으로는 에너지 소비 감축을 독려하려는 취지로 해석된다.



정부 개입을 확대하지 않으려는 움직임은 청와대에서 나온 목소리와도 일맥상통한다. 김 실장은 지난 28일 소셜미디어를 통해 나프타 수출 통제와 관련해 “불가피한 결정”이라면서도 “수출 통제는 국내 문제를 해결하는 동시에 국제 문제를 만든다”고 했다. 그는 “나프타를 지키려다 리튬과 에너지를 잃는다면 그야말로 소탐대실”이라고도 했다. 수출 통제 품목을 추가할 가능성을 일축한 것으로 풀이된다. 김 실장은 “국내적으로는 에너지 절약과 효율화, 대외적으로는 전략적 파트너와의 신뢰를 유지해야 한다”고 강조했다.



정책 방향 전환을 시사하고 있는 지금의 분위기는 전쟁 여파 장기화 가능성이 높아진 점을 감안한 것으로 분석된다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 주요 석유기업 최고경영자(CEO)들은 전쟁이 종결돼도 고유가가 장기화할 것으로 내다봤다. 와엘 사완 셸 CEO는 “연료 공급망이 원유보다 더 큰 타격을 받고 있다”고 진단했다. 셰이크 나와프 알사바 쿠웨이트석유공사 CEO는 “생산량을 원상회복하는 데 3~4개월이 걸릴 것”이라고 전했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 ‘차량 5부제’를 민간으로 확대 적용할 가능성을 시사했다. 국제유가가 배럴당 120~130달러까지 치솟으면 종합적으로 판단하겠다는 입장이다. 김용범 청와대 정책실장은 나프타 외 수출 통제 가능성에 선을 그었다. 정책 당국자들의 메시지를 보면 정책의 중심축이 에너지 가격 안정과 공급 원활화에서 민간 차원의 동참 강화로 이동하는 흐름이 보인다.구 부총리는 29일 KBS 일요 진단에 출연해 “민간에도 5부제를 도입해야 하지 않을까 보고 있다”고 말했다. 지난 25일 0시부터 공공부문 차량 5부제를 의무 실시한 지 나흘 만에 민간부문 확대 가능성을 언급했다. 이틀 전과 비교하면 달라진 분위기가 읽힌다. 김정관 산업통상부 장관은 지난 27일 한국경제인연합회 등 경제 6단체와 긴급 간담회를 개최하고 ‘자율적 5부제’ 동참을 당부했었다. 호르무즈 해협 봉쇄가 한 달 가까이 이어지면서 악화된 수급 상황을 감안한 것으로 분석된다.기준점은 ‘자원안보 위기경보’(관심-주의-경계-심각) 변동 여부다. 구 부총리는 현 단계인 ‘주의’에서 3단계인 ‘관심’으로 격상될 경우 민간 차량 5부제를 시행할 수 있다고 밝혔다. 구 부총리는 “지금 100~110달러인 유가가 120~130달러까지 가면 종합적으로 보겠다”고 말했다. 시장 지표로 활용되는 브렌트유는 27일 기준 배럴당 105.32달러다. 현시점에는 좀 더 지켜보겠다는 뜻으로 풀이된다.민간 차원에서 소비 감축 등 동참의 필요성도 강조했다. 구 부총리는 “경계경보쯤 되면 소비를 줄여야 한다”고 말했다. 그동안 석유 최고가격제 등 에너지 가격을 떨어뜨리는 방식이 정책 중심축이었다면, 앞으로는 에너지 소비 감축을 독려하려는 취지로 해석된다.정부 개입을 확대하지 않으려는 움직임은 청와대에서 나온 목소리와도 일맥상통한다. 김 실장은 지난 28일 소셜미디어를 통해 나프타 수출 통제와 관련해 “불가피한 결정”이라면서도 “수출 통제는 국내 문제를 해결하는 동시에 국제 문제를 만든다”고 했다. 그는 “나프타를 지키려다 리튬과 에너지를 잃는다면 그야말로 소탐대실”이라고도 했다. 수출 통제 품목을 추가할 가능성을 일축한 것으로 풀이된다. 김 실장은 “국내적으로는 에너지 절약과 효율화, 대외적으로는 전략적 파트너와의 신뢰를 유지해야 한다”고 강조했다.정책 방향 전환을 시사하고 있는 지금의 분위기는 전쟁 여파 장기화 가능성이 높아진 점을 감안한 것으로 분석된다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 주요 석유기업 최고경영자(CEO)들은 전쟁이 종결돼도 고유가가 장기화할 것으로 내다봤다. 와엘 사완 셸 CEO는 “연료 공급망이 원유보다 더 큰 타격을 받고 있다”고 진단했다. 셰이크 나와프 알사바 쿠웨이트석유공사 CEO는 “생산량을 원상회복하는 데 3~4개월이 걸릴 것”이라고 전했다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지