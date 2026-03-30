“자유 계약 존중” vs “사법 불신 조장”… ‘성공보수’ 엇갈린 판결에 관심
대법 소부 심리 중… 판단 주목
2015년 대법원 판결 이후 금지된 변호사의 ‘형사사건 성공보수’에 대해 최근 하급심이 정반대 판결을 내놓으면서 이 문제가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 법원 일선에서는 성공보수를 인정한 하급심 판결의 논거들을 정면으로 ‘재반박’하는 판결도 나오고 있어 대법원이 향후 어떤 판단을 내릴지 주목된다.
29일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사1-3부(당시 재판장 최성수)는 지난 1월 A법무법인이 의뢰인 B씨를 상대로 낸 소송에서 B씨가 무죄 판결이 나올 경우 지급하기로 약속했던 3300만원을 계약대로 A법인에 지급해야 한다고 판결했다.
대법원 전원합의체는 2015년 지불하는 금액에 따라 형사사건 결과가 달라질 수 있다는 인상을 준다면 사법 불신을 초래할 수 있다는 이유로 성공보수 약정이 무효라고 판단했는데, 민사1-3부는 사건별로 계약의 적절성을 따져봐야 한다고 판단한 것이다.
반면 한달 뒤 서울북부지법 민사2부(재판장 장용범)는 또 다른 성공보수 약정 사건에서 계약이 무효라는 원심의 판단을 유지했다. 북부지법 재판부는 “형사소송에서는 변호사 직무의 공공성과 윤리성이 다른 사건에서보다 더욱 절실히 요구된다”며 “대법원 판결을 변경할 필요성이 있다고 인정하기 어렵다”고 밝혔다.
두 판결은 형사사건에서 변호사의 재량은 물론 성공보수의 필요성에 대해서도 정반대 해석을 내놓으며 충돌했다. 중앙지법 민사1-3부는 “변호인의 전문적이고 성실한 변론 활동에 따라 (소송) 결과가 바뀔 가능성을 크게 고려해야 한다”고 밝힌 반면 북부지법 민사2부는 형사사건에서 검사와 판사의 재량을 고려할 때 변호사의 역할이 제한적이라고 판시했다.
성공보수 계약이 금지된 후 변호사들이 형사사건에 높은 착수금을 설정하는 경향에 대해서도 두 재판부의 해석은 엇갈렸다. 중앙지법은 해당 현상을 언급하며 성공보수 금지가 ‘만능 해결책’이 아니라고 지적한 반면 북부지법은 이를 ‘기존의 성공보수비 중 일부가 변호사의 정당한 보수로 반영된 결과’로 해석했다.
향후 형사사건 성공보수에 대해 대법원이 어떤 판단을 내릴지 주목된다. 현재 B씨가 판결에 불복해 상고하며 사건은 대법원 소부에서 심리 중이다. 서초동의 한 변호사는 “(중앙지법의 2심) 판결 요지는 결국 개인 간 자유로운 계약이 존중돼야 한다는 원칙이 성공보수 허용에 따른 부작용 우려보다 크다는 것”이라며 “상고심도 결국 충돌하는 두 가치 중 어느 쪽 손을 들어줄지의 문제”라고 말했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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