1위 밴스 ‘하락’ vs 2위 루비오 ‘급등’… 美 보수 차기 대선 주자 지지율 요동
J D 밴스(왼쪽 사진) 미국 부통령이 보수정치행동회의(CPAC)에서 진행된 차기 대선주자 선호도 조사에서 1위를 차지했지만 마코 루비오(오른쪽) 국무장관의 지지율이 급등했다. 로이터통신은 28일(현지시간) CPAC 참석자 1600명을 대상으로 실시한 여론조사에서 밴스 부통령이 53%로 1위를 차지했고 마코 루비오 국무장관이 35%로 뒤를 이었다고 이날 보도했다. 밴스 부통령은 지난해 대비 지지율이 12% 포인트 하락한 반면 루비오는 32% 포인트 급등했다.
파이낸셜타임스(FT)는 “이란 전쟁 등 외교 정책 핵심 설계자인 루비오의 지지율이 급상승하며 밴스를 위협하고 있다”고 분석했다. 루비오는 지난해 12월 “밴스가 대선에 출마하면 지지할 것”이라고 확언했지만 올해 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 작전과 2월 대(對)이란 군사 작전을 거치며 차기 대선 후보로 급부상했다. 외부 군사 개입에 반대해온 것으로 알려진 밴스 부통령은 이란 전쟁 발발 후 트럼프 대통령과의 ‘불화설’까지 겹쳤다.
이번 조사로 공화당 내 대권 구도는 ‘힐빌리(가난한 백인 노동자)’ 출신으로 노동계층의 지지를 받는 밴스와 쿠바 이민자 가정 출신으로 외교·안보의 실권을 장악한 루비오의 대결이 더 선명해질 것으로 예상된다.
두 번째 임기를 수행 중인 트럼프 대통령은 수정헌법 제22조에 따라 2028년 대선 출마가 불가능하다. 그는 “마음에 둔 후계자가 있다”면서도 특정 후보에 대한 공개 지지는 유보하며 당내 경쟁을 유도하고 있다. 한편 론 디샌티스 플로리다 주지사와 트럼프 주니어 등은 1~2%대 지지율에 그치며 존재감을 드러내지 못했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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