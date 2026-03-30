與 속도전에 野 속도조절… 전쟁 추경 놓고 여야 전운 고조
일정 두고 충돌… 지선 전초전 성격
與 “내달 9일 기한 강행 처리 불사”
野 “대정부질문 먼저” 매표 비난
민생지원금·유류세 인하도 이견
여야가 중동사태 대응을 위한 25조원 규모 추가경정예산안 심사를 두고 대치를 이어가고 있다. 속도전을 주장하는 여당과 신중한 심사를 요구하는 야당이 평행선을 달리면서 여당의 강행 처리 가능성이 제기된다. 정국 주도권을 틀어쥐려는 여당과 이를 저지하려는 야당 간 6·3 지방선거 전초전이라는 평가다.
더불어민주당 원내지도부 관계자는 29일 통화에서 다음 달 14일 또는 16일 본회의에서 추경안을 처리하자는 국민의힘 제안에 대해 “받아들일 수 없는 안”이라고 일축했다. 취약계층을 위한 추경 자체가 촌각을 다투는 일이고, 국비-지방비 매칭 사업도 지방정부 추경 및 지방의회 심사를 거쳐야 해 시간이 없다는 취지다. 이 관계자는 “4월 안에 지방에서도 추경안이 처리돼야 한다. 그러지 않으면 지방선거 때문에 의회가 열리기 어렵다”고 강조했다.
정부의 추경안 제출이 오는 31일로 예정된 상황에서 양당은 추경안 심사와 대정부질문의 순서를 놓고 맞서고 있다. 민주당은 다음 달 2~3일 국회 각 상임위원회 심사와 6~7일 예산결산특별위원회 종합정책질의를 거쳐 9일 본회의에서 추경안을 처리하고, 대정부질문은 그 뒤에 진행하겠다는 입장이다. 반면 국민의힘은 예결위 종합정책질의에 앞서 대정부질문부터 하자고 주장한다. 그리고 다음 달 14일 또는 16일에 본회의에서 처리하자는 것이다.
추경의 내용을 둘러싼 샅바 싸움도 치열하다. 비수도권과 취약계층에 지역사랑상품권 형태의 민생지원금을 지급하는 방안이 정부안에 포함될 것으로 알려지자 보수 야권은 지방선거 매표용 현금 살포라며 반발했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “시장은 이미 정부의 재정 중독 신호를 읽고 원화 자산을 기피하는데, 도리어 돈을 더 풀겠다는 것은 불난 집에 기름 붓는 격”이라며 “지금 필요한 것은 선거용 현금 살포가 아니라 공급망 안정과 실질적인 물가 대책”이라고 지적했다.
보수 야권이 주장하는 유류세 인하의 경우 최대 수혜층이 누구인지를 두고 논쟁이 현재진행형이다. 한 민주당 예결위 관계자는 고소득층일수록 휘발유 등 에너지 소비량이 많다며 “유류세 인하는 신중해야 한다. 부자에게 혜택이 더 많이 돌아가는 꼴이 될 수 있다”고 말했다. 반면 유류세 한시적 전액 면제를 제안한 이준석 개혁신당 대표는 “(유류세는) 소득이 낮을수록 세금 부담 비중이 커지는 구조”라며 화물차 기사, 배달 라이더, 지방 소도시 서민 등을 예로 들었다.
조국 조국혁신당 대표는 출퇴근 대중교통 한시 무료화를 주장했다. 혜택이 자가용 운전자들에게만 돌아가서는 안 된다는 취지다. 조 대표는 페이스북에 “국민의 교통비 부담을 실질적으로 줄이고 자가용 이용자의 대중교통 이용을 유도해야 한다”고 적었다. 양당 협상은 원내지도부와 예결위 ‘투 트랙’으로 전개되고 있다. 30일 우원식 국회의장 주재로 열리는 원내대표 회동이 분수령으로 꼽힌다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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