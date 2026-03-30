타이거 우즈, 약물 운전 혐의로 또 체포
‘골프 황제’ 타이거 우즈(50·미국)가 약물 운전 혐의로 또다시 체포됐다.
폭스 스포츠는 지난 27일(현지시간) “우즈가 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드에서 차량 전복 사고를 낸 직후 현장에서 체포됐다”고 보도했다. 당시 우즈는 랜드로버 차량을 몰고 주행하던 중 앞서가던 트럭을 추월하려다 충돌해 뒤집혔다. 우즈는 사고 직후 조수석 문을 열고 기어 나왔다.
존 버덴시크 마틴 카운티 보안관은 “조사관들이 현장에 도착했을 때 우즈는 명백한 심신 미약 상태를 보였다”고 밝혔다. 이어 “이번 사건에 음주는 개입되지 않았다는 사실은 입증됐지만 우즈가 소변 검사를 거부해 약물 운전과 재물 손괴, 검사 거부 혐의로 기소했다”고 덧붙였다. 공개된 머그샷(사진) 속 우즈의 눈은 붉게 충혈돼 있다. 우즈는 8시간 수감된 뒤 보석금을 내고 석방됐다.
우즈는 2017년에도 주피터 아일랜드에서 약물 운전 혐의로 체포된 바 있다. 당시엔 “진통제를 잘못 복용했다”고 해명했다. 2021년에는 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 제네시스 GV80을 몰고 과속하다 전복 사고를 당해 다리 부상을 입었다.
우즈는 최근 스크린골프 대회에 출전하는 등 필드 복귀 의지를 다졌지만, 이번 사고로 2주 뒤 열리는 마스터스 토너먼트 출전은 사실상 물 건너갔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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