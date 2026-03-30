일본군 위안부 피해자 할머니 한 명이 별세해 정부에 등록된 생존 피해자가 5명으로 줄었다. 성평등가족부는 28일 일본군 위안부 피해자 할머니 A씨의 사망 소식을 전하고 애도의 뜻을 밝혔다. 원민경 성평등부 장관은 “건강하시길 기원했던 할머니 한 분이 또 떠나셔서 안타까운 마음을 금할 수 없다”며 “고인의 장례 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
원 장관은 “정부에 등록된 피해자 중 생존자는 이제 다섯 분에 불과하다”며 “남은 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편, 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.
성평등부는 유가족 요청에 따라 고인의 인적 사항을 공개하지 않았으나 한지아 국민의힘 의원이 자신의 소셜미디어에 “○○○ 할머니의 명복을 빕니다”라며 실명을 공개했다. 논란이 되자 한 의원은 바로 글을 삭제했다. 이달 기준 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자는 240명으로, 이 가운데 235명이 사망하고 5명이 생존해 있다. 생존 피해자의 최고령은 1928년생으로 만 97세이며, 평균 연령은 만 95.8세다. 연령별로는 90~95세 2명, 96세 이상 3명이다. 지역별로는 서울·경기·대구·경북·경남에 각각 1명씩 거주하고 있다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
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위안부 피해 할머니 별세… 생존 5명뿐
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