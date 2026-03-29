서울 휘발유값 사흘 연속 올라… 2000원대 눈앞
정부 “주유소 과도한 이익 추구”
비축유 방출 초읽기… “내달 확정”
2차 석유 최고가격제 시행 사흘째인 29일 서울 평균 휘발유 가격이 ℓ당 1900원을 돌파했다. 경유 가격도 1900원에 육박했다. 앞서 1차 최고가격제 당시 주유소 판매가격은 정유사 공급가격보다 약 100원 높았다. 2차 최고가격(휘발유 1934원, 경유 1923원)에서도 이런 흐름이 유지될 경우 소비자가격은 이번 주 2000원을 넘어설 전망이다.
한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 오후 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1913.4원으로 하루 전보다 16.8원 올랐다. 2차 최고가격 시행 전날(26일) 1847.6원에서 27일 1865.6원, 28일 1896.6원으로 사흘 연속 올랐다. 이날 경유 가격도 1893.1원으로 전일 대비 15.9원 상승했다. 전국 주유소 평균 가격은 휘발유 1863.5원, 경유 1855.1원으로 서울보다는 낮다. 하지만 2차 최고가격 시행 전보다 각각 44원, 41원 올랐다.
정부는 2차 최고가격제 시행 이후 주유소의 소비자 판매가격 인상 폭이 재고 수준에 비교해 가파르다고 본다. 산업통상부에 따르면 시행 첫날인 27일에만 전국 주유소 1만646곳 중 약 35%(3674곳)가 판매가격을 올렸다. ℓ당 60원 이상 급격하게 올린 곳도 1366곳(13%)이나 됐다. 산업부는 “통상 주유소들이 가지고 있는 재고 물량(5~14일)을 고려할 때 2차 최고가격제가 시행되자마자 주유소 판매가격을 올리는 행위는 과도한 이익을 추구하고 있는 것으로 분석된다”고 했다.
다만 정유사가 주유소에 공급하는 휘발유·경유 가격이 1920~1930원 선으로 오른 만큼 조만간 기름값 2000원대 진입은 불가피해 보인다. 주유소 휘발유 가격이 가장 높았던 때는 러시아·우크라이나 전쟁 시기였던 2022년 6월 5주 차(2137.7원)였다.
정부가 예고한 비축유 방출도 초읽기 수순에 들어섰다. 중동 정세와 원유·나프타 등 핵심 원료 수급 상황을 고려해 다음 달 중 방출 계획을 확정한다는 방침이다. 정부가 국제에너지기구(IEA)와의 국제 공조로 확정한 방출 물량은 2246만 배럴이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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