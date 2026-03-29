8년 전 성장 기반 마련한 관악S밸리 “본궤도 성과… 업그레이드해 완성”
박준희 서울 관악구청장, 3선 목표
벤처 거점, 창업허브 조성도 추진
“2018년 처음 부임하면서 ‘관악S밸리’ 기반을 깔았다. 민선 8기 때 조금씩 열매를 보고 있다. 이제 완성을 짓고 싶다.”
이번 6·3 지방선거에서 3선에 도전하는 박준희(사진) 서울 관악구청장에게 관악S밸리는 그간의 성과이자 진행형 과제다. 지난 23일 관악구청 집무실에서 만난 박 구청장은 “3선에 성공해서 관악S밸리를 3.0으로 업그레이드 하겠다”고 밝혔다. 관악S밸리는 관악구가 서울대의 우수 인재와 기술력을 활용해 조성한 글로벌 창업·혁신 클러스터다. 박 구청장이 2018년 부임 후 당시 서울대 총장을 만나 혁신 경제 도시를 만들어보자고 제안한 게 시작이었다.
재선을 거치면서 박 구청장의 구상은 현실이 됐다. 창업 불모지였던 관악구에 현재 ‘낙성벤처밸리’ ‘신림창업밸리’를 축으로 630여개 벤처 기업, 3000여명이 모여 있다. 성과는 수치로 확인된다. 세계 최대 IT·가전 박람회 CES 최고혁신상과 혁신상을 받은 기업이 나오며 경쟁력을 입증했다. 연투자유치액은 2019년 11억원에서 2024년 469억원으로 40배 이상 늘었다. 연매출도 8억원대에서 565억원으로 급증했다.
박 구청장은 “그간의 노력이 성과로 나오면서 기업들이 관악으로 몰려오고 있다. 3~4명이었던 기업들도 규모가 커지면서 더 넓은 공간이 필요해졌다. 이들을 관악S밸리 안에서 소화하는 게 목표”라고 말했다.
박 구청장은 관악S밸리 3.0을 통해 ‘혁신 경제도시 관악’이라는 비전에 마침표를 찍겠다는 구상이다. 관악구는 현재 ‘관악S밸리 연구개발 벤처·창업특정개발진흥지구’ 최종 단계인 지구단위계획 수립을 올 하반기 목표로 추진 중이다. 또 낙성대공원 일대 약 7만3000㎡ 부지에 ‘관악S밸리 벤처창업 거점 공간’, 옛 289 종점 부지에 ‘서울창업허브 관악’ 조성도 함께 추진 중이다.
박 구청장은 아무리 좋은 정책이라고 해도 연속성이 끊기면 그 효과가 반감된다고 했다. 그는 “기관장이 바뀌면 정책도 바뀌는 경우가 많다”며 “3선을 통해 정책 고도화와 완성을 꼭 이루고 싶다”고 강조했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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